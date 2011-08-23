مذاکره با ارمنستان و گرجستان برای فروش سوخت هواپیما

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل سالاری درباره آخرین وضعیت صادرات فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 500 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی توسط ایران به بازارهای جهانی صادر شده است، گفت: سال گذشته هم در مجموع یک میلیارد و 500 میلیون لیتر فرآورده نفتی توسط ایران صادر شده بود.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه سال گذشته یک میلیارد لیتر بنزین پایه، 250 میلیون لیتر فرآورده نفتی و 250 میلیون لیتر سوخت مایع از طریق مراکز بانکرینگ به بازارهای جهانی عرضه کرده است، تصریح کرد: در حال حاضر کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا از مهمترین خریداران محصولات نفتی ایران به شمار می روند.

این مقام مسئول با اشاره به ظرفیت سازی های انجام گرفته برای سوآپ روزانه 500 هزار بشکه نفت خام، اظهار داشت: همچنین به منظور صادرات، ترانزیت و سوآپ فرآورده های نفتی هم زیرساخت هایی ایجاد شده است.

وی با اعلام اینکه هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود سه میلیون لیتر فرآورده نفتی از مسیر ایران، سوآپ می شود، بیان کرد: از سوی دیگر تاکنون قراردادهایی به منظور صادرات فرآورده های نفتی با کشورهای افغانستان و عراق امضا شده است.

سالاری با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با گرجستان و ارمنستان به منظور صادرات سوخت هواپیما، تبیین کرد: با اجرای طرح های مختلف پالایشگاهی و تغییر در الگوهای پالایش نفت، امکان صادرات بیشتر انواع فرآورده های نفتی برای ایران به وجود می آید.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین با اشاره به ظرفیت سازی برای عرضه سالانه 2.5 میلیون تن سوخت مایع از طریق مراکز بانکرینگ به کشتی های عبوری خلیج فارس، تاکید کرد: در مجموع در اختیار گرفتن حدود 25 درصد بازار بانکرینگ خلیج فارس یکی از اهداف کلان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران است.

وی با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای راه اندازی یک مرکز جدید بانکرینگ در جزیره قشم، افزود: با ایجاد این مرکز جدید سوخت رسانی دریایی و با توجه به کیفیت مطلوب نفت کوره ایران امکان تصاحب سهم بیشتری از بازار بانکرینگ خلیج فارس فراهم می شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در حال حاضر، ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت کوره در سطح منطقه خاورمیانه است، اظهار داشت: بر این اساس ایران با در اختیار داشتن سوخت با کیفیت و استاندارد بالا می تواند در بلند مدت سهم خود را در بازار بانکرینگ و عرضه سوخت به کشتی ها افزایش دهد.