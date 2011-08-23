وزارت خارجه ایران پیروزی مردم مسلمان لیبی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران تحولات لیبی را که در پی ایستادگی مردم مسلمان این کشور طی ماههای اخیر نماد دیگری از حرکت مردمی در منطقه را به نمایش گذاشت، به مردم مسلمان این کشور تبریک می گوید.



وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: خیزش مردمی در لیبی بار دیگر نشان داد که تمکین به خواسته ها و مطالبات بحق مردم و احترام به آراء و نظرات آنان یک ضرورت انکار ناپذیر است.



در ادامه این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاستهای اصولی خود از ابتدا با حمایت از حرکت مردمی در لیبی و مخالفت با هر نوع دخالت خارجی و کشتار مردم بیگناه بر ضرورت تحقق مطالبات بحق مردم بویژه حق تعیین سرنوشت تأکید کرده است.

مردم لیبی با استمرار حضور در صحنه از قیام خود صیانت کنند



این بیانیه می افزاید: جمهوری اسلامی ایران اینک با احترام به خواسته های بحق مردم امیدوار است مردم مسلمان لیبی که با مجاهدت تاریخی خود استعمارگران را از سرزمین اسلامی بیرون راندند با استمرار حضور خود در صحنه و با حفظ هوشمندی لازم از قیام خود صیانت کرده و آنرا در مسیر حفظ استقلال، وحدت ملی، عزت، سرافرازی، سازندگی و آبادانی کشورشان هدایت کنند.



وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: تقویت همبستگی اسلامی و انسانی برای تحقق آرمان فلسطین از آرزوهای دیرین همه ملتهای اسلامی است که اطمینان دارد مردم لیبی در این مسیر پیشگام خواهند بود.



این بیانیه می افزاید: جمهوری اسلامی ایران مانند همیشه آمادگی دارد همه تجربیات خود را در مسیر تحقق آزادی، عدالت، کرامت انسانی، پیشرفت و آبادانی در پرتو یگانه پرستی در اختیار ملت برادر لیبی قرار دهد.



وزارت امور خارجه در پایان این بیانیه با آرزوی سلامتی و عزت برای همه ملتها در شبهای قدر، نسبت به برقراری سریع حاکمیت عدالت و کرامت انسانی در سرتاسر زمین ابراز امیدواری کرده است.