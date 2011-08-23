روز جهانی قدس نماد اسلامیت و روز مقابله با دشمنان این دین است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان آمده است: "سی و دو سال از صدور پیام تاریخی امام خمینی(ره) در سال 1358 مبنی بر نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس می گذرد و با این وصف، گرامیداشت این روز ماندگار ضرورتی دینی، عقلی و سیاسی است و روز قدس در حقیقت نماد اسلامیت قضیه فلسطین و مظهر مظلومیت سرزمینی است که همواره مورد طمع استعمار در طول تاریخ بوده است".

در ادامه این بیانیه آمده است: "امسال در حالی این روز مبارک فرا می‌رسد که سران شکست خورده رژیم صهیونیستی در سالهای گذشته هیمنه خود را به خصوص پس از جنگ 33 روزه لبنان و جنگ 22 روزه غزه در حال فرو ریختن می بینند در باتلاق نفاق و توطئه خویش گرفتار آمده و تاثیر موج بیداری اسلامی دامن مردم این رژیم غاصبگر را نیز گرفته است، تقارن روز جهانی قدس سال جاری با ایام گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت رجایی و باهنر فرصتی است تا باری دیگر مردم روزه دار و متدین کردستان این سرزمین فداکاری های بزرگ در سال جهاد اقتصادی با روحیه ای جهادی که برگرفته از مجاهدتی خاموش به میراث مانده از ایام دلدادگی هشت سال دفاع مقدس است به مدد مردم مظلوم فلسطین آمده و با شعارهای دندان شکن مرگ بر اسرائیل خواستار نابودی تمامی جیره خواران استکبار جهانی در منطقه باشند و اعلام روز جهانی قدس، به روز فریاد کشیدن بر سر ستمکاران تاریخ و به لرزه درآوردن پایه­ های سست رژیم اسرائیل تبدیل کرده است".

در پایان این بیانیه تاکید شده است که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ضمن لبیک مجدد به ندای ملکوتی امام راحل (ره) و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، حمایت خود را از مقاومت اسلامی فلسطین تا آزادی کامل قدس شریف از چنگال اشغالگران صهیونیستی اعلام کرده و هرگونه مذاکره و سازش بدون در نظر گرفتن حقوق حقه ملت فلسطین را خیانت به آرمان ملت مسلمان و مقاوم فلسطین دانسته و آن را محکوم می کند و از تمامی هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران استان دعوت می­کند تا همگام با سایر مسلمانان جهان و اقشار ملت ایران و مردم استان کردستان در این راهپیمایی شرکت کنند.

