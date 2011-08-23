400 مقاله از 55 کشور دنیا به کنفرانس فیزیک پزشکی شیراز ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مهدی زاده یکی از دبیران علمی کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی شیراز با بیان این مطلب، گفت: مقالات رسیده دارای تنوع مناسبی است به گونه ای که در تمامی حوزه های پیش بینی شده، به دبیرخانه کنفرانس مقاله رسیده است.

وی افزود: موضوعهای کنفرانس در هفت محور اصلی هستند که شامل فیزیک رادیوتراپی، حفاظت در برابر اشعه و دوزی متری، تصویربرداری، رادیوبیولوژی، پرتوهای غیریون ساز، مهندسی پزشکی و ابزار و آموزش فیزیک پزشکی است.

مهدی زاده با اشاره به اینکه دکتر محمد امین مصلح شیرازی دیگر دبیر علمی این کنفرانس است، اظهار داشت: سعی داریم که در حاشیه این کنفرانس علاوه بر سخنرانیهای علمی کارگاه های مرتبط با فیزیک پزشکی نیز با توجه به امکانات موجود دانشگاه ارایه کنیم تا مباحث بالینی دارای جذابیت نیز در کنفرانس وجود داشته باشد.

این دبیرعلمی کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی گفت: جمع کل تعداد متخصصان ایرانی فیزیک پزشکی با مدرک دکترا و بالاتر از مجموع تعداد این افراد در خاورمیانه بیشتر است به همین دلیل نیز پس از تاسیس انجمن خاورمیانه فیزیک پزشکی (MEFOMP) به دلیل شایستگیهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نخستین کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی کشور در شیراز برگزار می شود.

وی بیان کرد: برای نخستین بار است که در کمیته علمی بین المللی این کنفرانس از تمامی کشورهای عضو انجمن خاورمیانه نماینده حضور دارد ضمن اینکه صاحب نظران فیزیک پزشکی از سایر کشورهای آمریکایی و اروپایی نیز در این کمیته عضو هستند.

مهدی زاده با اشاره به اینکه اعضای کمیته علمی داخلی نیز به دلیل تنوع و تعدد حوزه های فیزیک پزشکی قوی هستند، گفت: این کنفرانس در آبان ماه سال جاری به مدت سه روز در شیراز برگزار می شود که علاوه بر ارائه مقاله ها به صورت پوستر و سخنرانی، همزمان با برگزاری کنفرانس کتابچه خلاصه مقالات پذیرفته شده نیز منتشر می شود.