239 پروژه عمرانی در خراسان شمالی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت صبح شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از این پروژه های عمرانی 30 پروژه ملی، 109 پروژه استانی 69 پروژه متفرقه با اعتبار 555 میلیارد ریال آماده بهره بردار ی است که طی هفته دولت افتتاح می شوند.

وی بر مشارکت سرمایه گذاران هم استانیها برای سرمایه گذاری در اجرای پروژه های اقتصادی که برای استان تدوین می شود تاکید کرد.

استاندار خراسان شمالی، مشارکت و سرمایه گذاری هم استانیها را برای رشد ارزش افزوده منابع اقتصادی استان بسیار حائظ اهمیت دانست و تصریح کرد: در همین راستا چرخه های اقتصادی استان نیز تقویت می شوند.

شفقت گفت: کارشناسان اقتصادان استان نیز برای معرفی پتانسیلها و ظرفیتهای بکر استان به سرمایه گذاران وارد عمل شوند.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: با بهره برداری از پروژه های عمرانی در هفته دولت برای یک هزار و 150 نفر فرصت اشتغال فراهم می شود.

حسن قلی زاده اعتبارات تخصیصی برای اجرای این پروژه ها و پروژه هایی که در این هفته باید کلنگ زنی شوند را دو هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

وی همچنین در خصوص پروژه های استانی که به کمیسیون 215 راه یافته اند، گفت: 58 پروژه استان به این کمیسیون راه یافته اند که در حال حاضر برای 22 پروژه مجوز آغاز عملیات اجرایی آن اخذ و موافقت برای اجرای 36 پروژه نیز در شرف اخذ مجوز است.

وی گفت: طی 10 روز گذشته نیز مجوز احداث مجتمع توانبخشی، احداث ساختمان پزشکی قانونی و احداث پارک علم و فناوری استان همچنین توسعه بیمارستانهای آشخانه و فاروج اخذ شده است.



