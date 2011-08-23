147 طرح در کرمان کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار شب دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه حضور مسئولین بین مردم و بررسی مشکلات آنها از اولویت های برنامه های هفته دولت است گفت: برای این منظور مسئولین روز جمعه با شرکت در آئین نماز جمعه و راهپیمایی روز قدس در جمع مردم حضور یافته و به سوالات آنها پاسخ می دهند.

نجار گفت: از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای هفته دولت کلنگ زنی 147 پروژه است که این امر اعتبار دو هزار و 320 میلیارد را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: در هفته دولت با تخصیص دو هزار و 150 میلیارد ریال 481 طرح در کرمان به بهره برداری خواهد رسید.

این مسئول گفت: از این تعداد پروژه در بخش افتتاح 82 پروژه مربوط به شهرستان کرمان است.

نجار از جمله برنامه های دیگر در نظر گرفته شده برای هفته دولت را حضور مسئولین در گلزار شهدا و همچنین برگزاری کنگره علمی شهید باهنر عنوان کرد.

استاندار کرمان تصریح کرد: شخصیت والا و ابعاد زندگی و مدیریتی دو شهید بزرگوار رجائی و باهنر به عنوان الگویی برای مردم و مسئولین است.