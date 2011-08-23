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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

در کرمانشاه رخ داد/

دستگیری مردی که قصد قتل زن و مادرزن خود را داشت

دستگیری مردی که قصد قتل زن و مادرزن خود را داشت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: ماموران پلیس اطلاعات کرمانشاه موفق به دستگیری مسافری که به صورت مخفیانه با خود اسلحه کمری حمل می کرد و در هتل اقامت داشت، شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان کرمانشاه در خصوص دستگیری متهمی به اتهام حمل سلاح غیرمجاز بیان داشت: در پی اخبار واصله از منابع خبری مبنی بر اینکه فرد جوانی در یکی از هتل های کرمانشاه اقامت دارد و دارای یک قضه سلاح کلت کمری است، اکیپی از کارکنان پلیس اطلاعات جهت بررسی موضوع به محل عزیمت و با استفاده از شگردهای خاص پلیسی و بدون آنکه مزاحمتی برای مسافران مستقر در هتل پیش بیاید، متهم را دستگیر و جهت بازجویی به اداره منتقل کردند.

سرهنگ حبیب الله جهانفر گفت: در بازرسی از اتاق وی یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه یک تیغه خشاب مربوطه و شش تیر فشنگ جنگی و یک عدد اسپری مشکی رنگ نیز کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان کرمانشاه تصریح کرد: متهم که ساکن یکی از شهرستانهای استان کردستان بود در بازجویی بیان داشت که هدفم از حمل اسلحه به قتل رساندن همسر و مادر همسرم بود که نقشه ام با دستگیری لو رفت.

کد مطلب 1390053

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