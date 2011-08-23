رونمایی از 32 دستاورد تحقیقاتی در بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر پرهمت امروز سه شنبه در نشستی خبری با اشاره به رونمایی از 32 دستاورد تحقیقاتی در سطح ملی در هفته دولت، گفت: این دستاوردها شامل بخشهای مختلف ارقام زراعی و باغی، شیلات و آبزیان، بیوتکنولژی و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است.

وی درباره طرحها و اقدامات پژوهشی سازمان اظهار داشت: درسال 89 حدود 8 هزار و 175 طرح و پروژه تحقیقاتی به اجرا رسید که حاصل آن بیش از یک هزار و 190 دستاورد تحقیقاتی بود.

پرهمت افزود: درسال 90 هم به دنبال این هستیم که تعداد طرحها را به حدود 10 هزار طرح تحقیقاتی برسانیم که رشد قابل توجهی را نسبت به سال 89 خواهد داشت و قصد داریم تا 150 یافته از این طرحها در اختیار بخش قرار گیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال 88، 23 رقم زراعی و باغبانی معرفی شده است، بیان کرد: در سال 89 این رقم به 28 عدد رسید که امیدواریم در سال جاری به 30 رقم جدید در بخش کشاورزی دست یابیم.

ایجاد مرکز منطقه ای تحقیقات و توسعه برنج در ایران

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به برگزاری اولین فن بازار ملی در سال 89، گفت: به دنبال هماهنگی و جلب همکاریهای منطقه ای برای برگزاری فن بازار منطقه ای هستیم که به محض هماهنگی و جلب مشارکت این فن بازار برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری اجلاس منطقه ای در ارتباط با تحقیقات برنج خبر داد و گفت: ایران به عنوان یک پایگاه منطقه ای مورد توافق کشورهای همسایه قرار گرفته است و از 18 تا20 شهریورماه سال جاری اجلاس منطقه ای در ارتباط با تحقیقات برنج با مشارکت کشورهای منطقه در رشت برگزار خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پتانسیلهای کشور برای محوریت فعالیتهای منطقه ای اظهار داشت: برای تحقق این هدف، رایزنی های مختلفی در حال انجاماست و امیدواریم که مرکز منطقه ای تحقیقات و توسعه برنج با همکاری مرکز بین المللی تحقیقات این محصول تا پایان سال جاری در کشور راه اندازی شود.

وی از تدوین بیش از 650 دستورالعمل برای شیوه های جدید مدیریت مزرعه و واحدهای تولیدی و افزایش بهره وری در سال 90 خبر داد و گفت: در سال 89 نیز 545 دستورالعمل تدوین شده است.

پرهمت تصریح کرد: این دستورالعمل شامل شیوه های جدید مدیریت مزرعه، مدیریت واحدهای تولیدی و افزایش بهره وری هستند که به عنوان نتایج و دستاوردهای جدید و دانش روز می توانند ارتقاء پیدا کنند و از سویی موجب کاهش هزینه های تولید کاهش مصرف انرژی در بخش کشاورزی و در واحدهای تولیدی و اقتصادی شدن تولید شوند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اجرای مدیریت تلفیقی آفات، اظهار داشت: در سال گذشته 300 هزار هکتار از اراضی کشور تحت پوشش این شیوه مدیریتی قرار داشت که از این تعداد 50 هزار هکتار از اراضی تحت پوشش متعلق به زمین‌های اصلی و 250 هزار هکتار نیز اراضی حاشیه‌ای را شامل می‌شد.

پرهمت تصریح کرد: در سال جاری تلاش می‌کنیم مدیریت تلفیقی آفات در سطح یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی اجرایی شود که 250 هزار هکتار از این سطح شامل اراضی محوری و 750 هزار هکتار آن نیز اراضی حاشیه ای خواهد بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: با توجه به هدف گذاری برنامه پنجم مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن 25 درصد تولیدات بخش کشاورزی با شیوه های مدیریت تلفیقی پیش بینی می شود عملکرد بخش بیش از اهداف تعیین شده باشد.

تشکیل کارگروه توسعه سالن اجلاس در دولت

پرهمت با تکذیب ساخت ویلا و هتل برای مجموعه سالن اجلاس سران در موسسه تحقیقات گیاه پزشکی، گفت: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی به عنوان یک موسسه تحقیقاتی از زیرمجموعه های اصلی بخش کشاورزی به شمار می رود و نقش حاکمیتی را در تولید محصول سالم دارد و بخشی از افزایش تولید محصولات کشاورزی ناشی از روش ها و شیوه های تحقیقاتی این موسسه است.

وی با بیان اینکه این موسسه مورد حمایت مجموعه جهاد کشاورزی است، بیان کرد: قرار نیست به کار این موسسه خدشه ای وارد شود و هم اکنون گزارشی مبنی بر تخریب این موسسه وجود ندارد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به گزینه های متعدد دولت برای گسترش سالن اجلاس اشاره کرد و گفت: برای توسعه سالن اجلاس گزینه های متعددی از سوی دولت بررسی شده اما هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده است.

پرهمت افزود: مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، موسسه را به عنوان موسسه ای تحقیقاتی و زیربنایی می شناسد و همواره به دنبال تقویت آن بوده است و دولت هم برنامه ای برای تضعیف این موسسه ندارد.

وی ادامه داد: بنده اطمینان دارم با نگاهی که دولت و شخص رئیس جمهور به بخش کشاورزی دارد کوچکترین تصمیمی که به بخش صدمه وارد کند، گرفته نمی شود؛ بنابراین هرگونه ساخت و ساز در موسسه را تکذیب می کنم و تاکنون هم هیچ تخریبی در این موسسه انجام نشده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تا امروز گزینه نهایی برای توسعه سالن اجلاس مطرح نشده است، بیان کرد: کارگروهی از طرف دولت برای توسعه سالن اجلاس مامور شده است و به دلیل همجواری این سازمان با سالن اجلاس، این موضوع هم مورد بررسی قرار گرفت.

پرهمت افزود: رئیس جمهور دستوری برای ساخت ویلا و هتل دراین مجموعه نداده است و حکمی برای توسعه سالن اجلاس در موسسه صادر نشده است.