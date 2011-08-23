تصویربرداری مستند "190" به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به زندگی راننده‌ای بین شهری که عاشق بنز 190 است می‌پردازد. اختلاف او و خانواده برسر این اتومبیل کلاسیک دستمایه این فیلم مستند است. این مستند که در 52 دقیقه توسط رضا عبیات تصویربرداری شده قرار است پس از آماده سازی برای بخش پانورامای سینمای مستند جشنواره فیلم برلین ارسال شود.

از عوامل تولید این مستند می‌توان به صدابردار ابراهیم ایرج‌زاد، تدوین مهدی باقری، مدیر تولید رضا حسین‌پور، دستیار کارگردان سعید حیدری، عکس فرهاد بابایی اشاره کرد.

مهدی قربان‌پور مستندهای "آنجا که هیچ کس نیست"، "تنهای قصه‌های خوب"، "من انرژی هسته‌ای نیستم"، "تمام آرزوهای من"، "یکی میان ما" را ساخته و با آثارش در جشنواره‌های مستند الجزیره، آسیا تیکارم، ملل ، فستیوال فیلم کودکان لندن، فستیوال بین‌المللی فیلم کودکان تایوان حضورداشته است.