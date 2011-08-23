به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سومالی، در این کمپ بیش از 200 خانوار اسکان داده شده اند و تحت پوشش ارزاق و کمک های آموزشی و بهداشتی قرار گرفته اند.

علی اکبر صالحی در این بازدید ضمن دلجویی از افراد اسکان داده شده در این کمپ با آنان سخن گفت و هدایایی را نیز به صورت نمادین به آنان اهدا کرد.

در کمپ هلال احمر در موگادیشو ارزاق و اجناس اهدایی از سوی جمهوری اسلامی ایران توزیع شده است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین از کمپ سازمان ملل متحد در موگادیشو دیدن کرد.

صالحی که صبح امروز وارد موگادیشو شده است، ضمن گفتگو با وزیران خارجه و کشور سومالی از اختصاص 2 میلیون دلار کمک های ایران در کنار 25 میلیون دلار اختصاص یافته از قبل برای توسعه سومالی خبر داد و اعلام کرد که ایران بزودی محموله ای 5 هزار تنی با کشتی به سومالی ارسال خواهد کرد.