قاچاق کالا فرصتهای اشتغالزایی را از بین می برد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مقدمی ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی کسب حلال و مضرات قاچاق کالا در استان کردستان اظهار داشت: قاچاق کالا چه در سطح کشوری و چه در سطح استانی عامل اصلی فروپاشی اقتصاد است و به همین دلیل نیز باعث کاهش فرصت های شغلی در جامعه می شود.

وی با بیان اینکه کسبه متدین با عدم خریداری کالای قاچاق می توانند بزرگترین همکاران سازمان بازرگانی در راستای مقابله با این پدیده شوم باشند، گفت: کسبه همواره در سطح اجتماع مشهور به حبیب الله و در نزد مردم از وجهه خوب اعتقادی و ایمانی برخوردار بوده اند و باید دستگاه های دولتی را در راستای مقابله با قاچاق کالا کمک کنند.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان سنندج با اشاره به اینکه کسبه خود در خرید و فروش کالاهای قاچاق محتاط عمل می کنند، افزود: افرادی که با انتخاب کسب حرام، خرید و فروش اجناسی که باعث اختلال رفتاری، وسایلی که باعث ساخت ادوات حرام و شغل های مکروه روی می آورند شاید در دنیا سود ببینند اما در آخرت دچار ضرر خواهند شد.

مقدمی بیان کرد: با کسبه ای که با احتکار اجناس در پی سود بیشتر هستند به شدت برخورد خواهد شد و اجناس آنها ضبط و به چرخه بازار بر گردانده خواهد شد و در این راستا مجامع امور صنفی و سازمان بازرگانی تیم های نظارتی را در سطح استان فعال کرده و انجام وظیفه می کنند.

وی در پایان با بیان اینکه با همکاری اداره کل تعزیرات برابر با قانون با اصنافی که در خرید و فروش کالاهای قاچاق دست دارند برخورد خواهد شد، گفت: قاچاق کالا و خرید و فروش آن باعث از بین رفتن سرمایه در سطح استان می شود و چرخه ای اقتصادی و پیشرفت کردستان را خدشه دار خواهد کرد.

کارگاه آموزشی کسب حلال و مضرات قاچاق کالا به همت سازمان بازرگانی کردستان و با مشارکت واحدهای صنفی استان در سنندج برگزار شد.