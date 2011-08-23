تشکیل مدیریت واحد میدان امام(ره) اصفهان با محوریت شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رنجبر از تشکیل مدیریت واحد برای حفظ و نگهداری میدان امام(ره) با محوریت شهرداری اصفهان خبر داد و افزود: طرح‌های ساماندهی سیستم صوت، نورپردازی و ممنوعیت تردد خودرو در میدان امام(ره) با همکاری دستگاه‌های مربوطه اجرایی می‌شود.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری شهرداری اصفهان به دلیل نارضایتی‌های شهروندان و شکایتهای مکرر مردم و اهمیت جایگاه تاریخی میدان امام(ره) با سد معبر در این محور برخورد جدی کرد و اقدامات ارزنده‌ای در این زمینه انجام داد.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه میدان امام(ره) یکی از مناطقی است که نه تنها متعلق به مردم ایران بلکه به عنوان میراث یونسکو به تمام مردم جهان تعلق دارد، تصریح کرد: مدیران شهری و مردم اصفهان نماینده مردم جهان در تلاش برای حفظ این میراث معنوی هستند.

وی اضافه کرد: بنابراین مدیریت شهری اصفهان در نظر دارد با همکاری دستگاه‌های مربوطه منظر و سیمای شهری میدان امام(ره) را به صورت شاخص ساماندهی اصولی و اساسی کند زیرا لازم است این محور از لحاظ گردشگری، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اکولوژیکی دارای شرایط پایداری باشد.

رنجبر با تاکید بر لزوم تشکیل مدیریت واحد و یکپارچه برای میدان امام(ره) با محوریت شهرداری اصفهان، بیان داشت: در نشست مشترک امروز تشکیل این مدیریت با هماهنگی تمام سازمانهای مربوطه به تصویب رسید که به طور حتم با این مصوبه می‌توان مقدمات اجرای طرح ساماندهی سیستم صوت، نورپردازی و محدودیت ترافیک در میدان امام(ره) را فراهم کرد در این راستا شورای راهبردی مدیریت این میدان نیز شکل خواهد گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه روزانه حجم زیادی از شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی از میدان امام(ره) بازدید می‌کنند، ایجاد محیطی آرام، زیبا و در شان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی ضروری است که امیدواریم با تشکیل مدیریت واحد میدان امام(ره) به این مهم دست یابیم.