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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

سه روز پس از حادثه اعلام شد؛

سقوط هواپیمای جاسوسی امریکا در مزار شریف

سقوط هواپیمای جاسوسی امریکا در مزار شریف

کابل- خبرگزاری مهر: یک هواپیمای جاسوسی آمریکا 3 روز پیش در اطراف شهر مزار شریف سقوط کرد، اما مقامات آمریکا از اعلام خبر آن خودداری کردند.

به گزارش خبرنگارمهر از کابل، "لعل‌محمد احمدزی" سخنگوی رییس پلیس شمال افغانستان در گفتگو با خبرنگاران در شهر مزار شریف گفت: این هواپیما 3 روز قبل در اطراف شهر مزار شریف سقوط کرده بود، اما مقامات آمریکایی به دلیل بررسی علت سقوط آن، از اعلام خبر آن خودداری کردند.

بنا به گفته این مقام افغان علت سقوط این هواپیمای بدون سرنشین را به نقل از مقامات آمریکایی نقص فنی عنوان کرد.

این دومین هواپیما بدون سرنشین نیروهای آمریکایی در جریان هفته اخیر است که به دلایلی سقوط کرده است.

کد مطلب 1390075

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