سقوط هواپیمای جاسوسی امریکا در مزار شریف

به گزارش خبرنگارمهر از کابل، "لعل‌محمد احمدزی" سخنگوی رییس پلیس شمال افغانستان در گفتگو با خبرنگاران در شهر مزار شریف گفت: این هواپیما 3 روز قبل در اطراف شهر مزار شریف سقوط کرده بود، اما مقامات آمریکایی به دلیل بررسی علت سقوط آن، از اعلام خبر آن خودداری کردند.



بنا به گفته این مقام افغان علت سقوط این هواپیمای بدون سرنشین را به نقل از مقامات آمریکایی نقص فنی عنوان کرد.



این دومین هواپیما بدون سرنشین نیروهای آمریکایی در جریان هفته اخیر است که به دلایلی سقوط کرده است.