کارگاه اسرار و ابزار طنزپردازی به دور دوازدهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل امینی مدرس دوره گذشته کارگاه با موضوع «بلاغت در طنز» درباره دوره جدید این کارگاه، گفت: در این نشست‌ها مباحث به سه بخش تقسیم می شوند، در بخش نخست مباحث مربوط به بیان و بلاغت در طنز مطرح می‌شود و درباره شگردهای طنزآفرینی و نیز گونه‌های مختلف شوخ طبعی و اصطلاحات رایج در این هنر نیز بحث خواهد شد.

این طنزپرداز ادامه داد: در بخش دوم نمونه‌هایی از آثار برجسته طنز مکتوب ارائه می‌شود و از طریق تحلیل بیانی و محتوایی این آثار، شرکت‌کنندگان و مخاطبان طنز با معیارهای ارزیابی و نقد و تحلیل آثار طنز آشنا خواهند شد. در بخش سوم نیز آثار حاضران در جلسه عرضه می‌شود تا با ارزیابی نقاط ضعف و قوت آنها، میزان توفیق شرکت‌کنندگان در کارگاه طنز برای بکارگیری آموخته‌ها و تجربه‌هایشان در آفرینش طنز مشخص شود.

وی گفت: همچنین در هر جلسه منابع و مراجع و کتاب‌های جدید منتشر شده در موضوع طنز و شوخ طبعی معرفی می‌شود و در پایان جلسات به پرسش و ابهامات احتمالی پاسخ داده خواهد شد.

ورود به کارگاه آموزشی «اسرار و ابزار طنزپردازی» برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.