به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محسن محدث با اعلام این خبر افزود: آزمون های ورودی به حوزه های علمیه خواهران در دو سطح دو و سه کارشناسی و کارشناسی ارشد اردیبهشتماه 90 برگزار شد که نتایج نهایی این آزمونها فردا دوم شهریور از طریق پایگاه اطلاعرسانی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به نشانی http:whc.ir اعلام می شود.
وی افزود: نتایج آزمون برای متقاضیان بازپذیری از طریق مدرسه علمیه انتخاب نخست آنها اعلام خواهد شد.
محدث خاطرنشان کرد: حدود 34 هزار نفر در آزمون ورودی مقاطع مختلف حوزههای علمیه خواهران کشور شرکت کرده بودند که از این تعداد 27 هزار و 60 نفر متقاضی تحصیل در سطح 2 (کارشناسی)، 5 هزار و 345 نفر متقاضی تحصیل در سطح 3 (کارشناسی ارشد) و یک هزار و 550 نفر متقاضی تحصیل در شیوه بازپذیری بودهاند که تحصیل بانوان در مقطع سطح دو به صورت حضوری، نیمهحضوری و پارهوقت و تحصیل در مقطع سطح سه به صورت حضوری و غیرحضوری خواهد بود.
مدیر پذیرش و سنجش حوزههای علمیه خواهران گفت: سال تحصیلی جدید حوزههای علمیه خواهران از 27 شهریورماه آغاز می شود.
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