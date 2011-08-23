کشتی گیران مازنی 54 مدال جهانی و آسیایی کسب کردند

اصغر ثمربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشتی گیران مازندرانی برای کسب این تعداد مدال در14 رویداد مهم جهانی، آسیایی و بین المللی شرکت کردند و حاصل آن 24 نشان طلا، 15نقره و15 نشان برنز بوده است.



وی افزود: کشتی گیران آزاد کار مازندرانی سهم مدال آوری و میزان حضور آنان در مقایسه با فرنگی کاران در مسابقات جهانی، آسیایی، تورنمنت های بین المللی و مسابقات کشوری بیشتربوده است.

رئیس هیئت کشتی مازندران اضافه کرد: در مجموع درخشش کشتی گیران مازنی در رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان درمسابقات برون مرزی دراین مدت رضایتبخش بوده است.



ثمربخش افزود: به منظور افزایش تجربه کشتی گیران این هیئت در امسال اقدام به اعزام های متعدد به خارج از کشور کرده که از جمله آن می توان به اردوی مشترک با تیم آسیای میانه وتورنمنت های معتبربین المللی جمهوریت ترکیه، رازین گلستیان ارمنستان، مشفق عیسایف آذربایجان و سرکیسیان ارمنستان اشاره کرد.



ثمربخش، برگزاری اردوی متمرکز برای کشتی گیران رده های مختلف سنی مازندران، دوره آموزش داوری و مربیگری و دعوت از کشتی گیران استان از سوی کادر فنی تیم های ملی از دیگر افتخارات کشتی مازندران درپنج ماهه نخست امسال بیان کرد.



وی یادآورشد: این مدال آوری کشتی گیران مازندرانی در این مدت صرف نظر از پیکارهای انتخابی و داخلی بوده است.

