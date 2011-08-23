شهیدان رجایی و باهنر نمونه بارزی از دولت اسلامی را به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد قبل از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت با بیان اینکه ستاد هفته دولت باید در همه شهرستان‌های استان نیز فعال شود افزود: هفته دولت همه ساله از دوم تا 8 شهریورماه به مناسبت هفته دولت، برنامه‌هایی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه پروژه‌هایی که در این هفته آماده افتتاح و یا کلنگ‌زنی در استان زنجان است ادامه داد: عمدتاً اقتصادی یا عمرانی است و شامل پروژه‌هایی می‌شود که میزان اعتبار و اشتغال‌زایی آنها کاملا ً‌مشخص است، لذا پروژه‌هایی وارد لیست افتتاح و کلنگ‌زنی در این هفته شده‌اند که از قبل کار کارشناسی بر روی آنها صورت گرفته است.

رئوفی نژاد با تأکید بر اینکه نباید از پروژه‌هایی که کاملاً آماده بهره‌برداری نیست، جهت ارائه عملکرد به مردم در این هفته استفاده شود، افزود: حتی پروژه‌هایی که جهت افتتاح و گلنگ‌زنی در این هفته برنامه‌ریزی شده‌اند، ممکن است به دلیل عدم وجود زمان کافی بعد از هفته دولت و یا به دلیل اهمیت پروژه‌ها با حضور یکی از مسئولان کشوری بعد از هفته دولت صورت گیرد.

استاندار زنجان با بیان اینکه ستادهای هفته دولت باید حتماً در شهرستان‌ها نیز فعال شود، ادامه داد: با توجه به اینکه جشنواره شهید رجایی در سال گذشته به دلیل مصادف بودن با ماه مبارک رمضان بعد از هفته دولت برگزار شد، مناسبت چندانی نداشت، به همین خاطر امسال بهتر است این جشنواره در هفته دولت برگزار شود.

رئوفی نژاد افزود: در جشنواره شهید رجایی، دستگاه‌های برتر استان که در نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه مورد ارزیابی واقع شده‌اند، معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه هنوز روزشمار هفته دولت به استان ابلاغ نشده است افزود: سخنرانی مسئولان جهت ارائه عملکردهای دولت خدمت‌گزار در مراسم پرفیض نمازجمعه که مصادف با روز قدس می‌باشد نیز از دیگر برنامه‌های ایم هفته به‌شمار می‌رود.