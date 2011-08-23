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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

زنوزی جلالی:

انقلاب لیبی بر ادبیات خاورمیانه تاثیر می‌گذارد

انقلاب لیبی بر ادبیات خاورمیانه تاثیر می‌گذارد

فیروز زنوزی جلالی معتقد است انقلاب‌ مردم کشورهای عربی از جمله لیبی در بلندمدت بر ادبیات داستانی خاورمیانه تاثیر می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نویسنده با بیان این که انعکاس مسائل و رخدادهای عظیم اجتماعی و سیاسی در ادبیات داستانی دیرهنگام است، گفت: تا موج بیداری های اسلامی به ادبیات داستانی برسد زمان می‌برد و البته این تاثیرگذاری در عرصه شعر سریعتر رخ می‌دهد.

زنوزی جلالی با تاکید بر این که امواج بیداری اسلامی دیر یا زود به عرصه ادبیات داستانی می رسد، گفت: نوشتن از تحولات اخیر کشورهای عربی بستگی به دغدغه نویسنده دارد. برخی از نویسندگان آثارشان خنثی است و از مسائل روزمره می‌نویسند که این نویسندگان وارد عرصه‌هایی مانند نوشتن از بیداری‌های اسلامی و تحولات اجتماعی و سیاسی عظیم نمی‌شوند.
 
نویسنده کتاب «قاعده بازی» گفت: نویسندگانی که آثار جدی می‌نویسند بسته به دغدغه‌هایشان در نویسندگی احساس ضرورت برای پرداختن به تحولات اخیر می‌کنند و رخدادهایی مانند انقلاب اخیر لیبی بی‌گمان در ادبیات خاورمیانه تاثیرگذار است.
 
او با اشاره به اینکه تحولات بزرگ اجتماعی و سیاسی در بلند مدت بر روی ادبیات تاثیر می‌گذارد، گفت: اگر انتظار داشته باشیم تحولات روی ادبیات داستانی تاثیر سریع بگذارد باید بدانیم اثری که با چنین سرعتی خلق ‌شود نمی‌تواند اثر قوی و مناسب باشد.
کد مطلب 1390084

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