به گزارش خبرگزاری مهر، این نویسنده با بیان این که انعکاس مسائل و رخدادهای عظیم اجتماعی و سیاسی در ادبیات داستانی دیرهنگام است، گفت: تا موج بیداری های اسلامی به ادبیات داستانی برسد زمان می‌برد و البته این تاثیرگذاری در عرصه شعر سریعتر رخ می‌دهد.

زنوزی جلالی با تاکید بر این که امواج بیداری اسلامی دیر یا زود به عرصه ادبیات داستانی می رسد، گفت: نوشتن از تحولات اخیر کشورهای عربی بستگی به دغدغه نویسنده دارد. برخی از نویسندگان آثارشان خنثی است و از مسائل روزمره می‌نویسند که این نویسندگان وارد عرصه‌هایی مانند نوشتن از بیداری‌های اسلامی و تحولات اجتماعی و سیاسی عظیم نمی‌شوند.

نویسنده کتاب «قاعده بازی» گفت: نویسندگانی که آثار جدی می‌نویسند بسته به دغدغه‌هایشان در نویسندگی احساس ضرورت برای پرداختن به تحولات اخیر می‌کنند و رخدادهایی مانند انقلاب اخیر لیبی بی‌گمان در ادبیات خاورمیانه تاثیرگذار است.

او با اشاره به اینکه تحولات بزرگ اجتماعی و سیاسی در بلند مدت بر روی ادبیات تاثیر می‌گذارد، گفت: اگر انتظار داشته باشیم تحولات روی ادبیات داستانی تاثیر سریع بگذارد باید بدانیم اثری که با چنین سرعتی خلق ‌شود نمی‌تواند اثر قوی و مناسب باشد.