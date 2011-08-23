بناب میزبان رقابت های والیبال ساحلی قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول پورعبدالصمد ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان بناب یکی از شهرهایی است که به علت بهره مندی از آب و هوای معتدل، از امکانات مناسب طبیعی برای برگزاری رقابتهای والیبال ساحلی برخوردار است.



پورعبدالصمد افزود: یکی از رشته های ورزشی جذاب و پرطرفدار والیبال ساحلی است که درتمام نقاط دنیا به ویژه کشورهایی که از سواحل زیبایی برخوردار هستند؛ رواج دارد.



به گفته وی، میزبانی چندین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی استان و نیز سه دوره میزبانی برای رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی کشور در بناب، دلیلی بر این ادّعاست.



والیبال ساحلی ایران با تشکیل کمیته ویژه این گونه رقابت ها و جداسازی آن از والیبال سالنی در حال گسترش است، بطوری که طی سالهای اخیر به توسعه کمی و کیفی این رشته در کشور خوب پرداخت شده است.

رئیس هیئت والیبال شهرستان بناب از ثبت میزبانی شهرستان بناب برای مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور درتقویم ورزشی این فدراسیون خبر می دهد و می گوید: به جهت میزبانی شایسته این شهرستان در مسابقات ساحلی دوره های قبلی قهرمانی کشور، امسال نیز این شهرستان برای سومین سال پیاپی میزبان این رقابت ها در زمین های ساحلی والیبال بناب است.



پورعبدالصمد یادآور شد: امیدواریم با پخش مستقیم تلویزیونی این رقابتها شاهد هرچه پررونق تر شدن این رشته ورزشی در کشور باشیم.

هشتمین دوره رقابت های والیبال ساحلی قهرمانی کشور تحت عنوان « یادواره سرداران شهید آذربایجان» از 16 تا 18 شهریور ماه جاری در شهرستان بناب برگزار می شود.