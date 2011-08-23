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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

ثبت‌نام دومین اجلاس ناشران جهان اسلام آغاز شد

ثبت‌نام دومین اجلاس ناشران جهان اسلام آغاز شد

دبیرخانه دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام اعلام کرد ناشران داخلی علاقه‌مند به حضور در این اجلاس می‌توانند به صورت آنلاین برای شرکت در این اجلاس ثبت‌نام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فراخوان دبیرخانه دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام اعلام شده ناشران علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به سایت اجلاس به نشانی  www.iciwp.com  نسبت به تکمیل فرم آنلاین شرکت در این اجلاس حداکثر تا 15 شهریورماه اقدام کنند.

تلاش برای جلب اعتماد و تقویت تعامل میان ناشران جهان اسلام، معرفی و نشر اندیشه‌ها و اشتراکات دینی، علمی و تمدنی کشورهای جهان اسلام از طریق ایجاد وحدت و تمرکز ظرفیت‌های موجود در میان ناشران، توسعه و ترویج دانش نشر، معرفی آخرین دستاوردها و تبادل تجارب موفق و یافته‌های قابل بسط، میان ناشران جهان اسلام در حوزه نشر، هم‌افزایی و توسعه تعاملات حرفه ای ناشران و فراهم کردن زمینه های تولید مشترک کتاب در میان کشورهای جهان اسلام از مهم‌ترین اهداف مورد انتظار از این اجلاس در دومین دوره برگزاری آن است.

دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام پاییز سالجاری با حضور ناشران بزرگ کشورهای اسلامی، فرهیختگان و ناشران برگزیده داخلی و همچنین مقامات و شخصیت‌های ارشد کشور در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1390090

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