طرح "با قرآن در رمضان" در لردگان برگزار شد

حجت الاسلام سعید نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه افزود: هر کسی با یادگیری و آموزش احکام، دستورات قرآنی و رعایت آنها در زندگی فردی و اجتماعی به سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت می رسد.

وی افزود: طرح ختم 30 جزء از قرآن کریم در ماه نزول وحی با حضور قاریان برجسته شهرستانی در این مؤسسه کوثر برگزار شد.

رئیس سازمان تبلیغات لردگان تصریح کرد: این طرح با حضور 150 نفر در حسینیه شهیدان خالدی و اردشیری لردگان برگزار می شود.

نصیری گفت: در این مراسم برنامه های متنوعی همچون تفسیر و توضیح آیات قرآنی نیز برگزار شد.

