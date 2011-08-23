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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

حجت الاسلام نصیری:

طرح "با قرآن در رمضان" در لردگان برگزار شد

طرح "با قرآن در رمضان" در لردگان برگزار شد

لردگان - خبرگزاری مهر: سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان از برگزاری طرح جزء خوانی قرآن کریم با عنوان "با قرآن در رمضان" در موسسه قرآنی کوثر این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام سعید نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه افزود: هر کسی با یادگیری و آموزش احکام، دستورات قرآنی و رعایت آنها در زندگی فردی و اجتماعی به سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت می رسد.

وی افزود: طرح ختم 30 جزء از قرآن کریم در ماه نزول وحی با حضور قاریان برجسته شهرستانی در این مؤسسه کوثر برگزار شد.
 
رئیس سازمان تبلیغات لردگان تصریح کرد: این طرح با حضور 150 نفر در حسینیه شهیدان خالدی و اردشیری لردگان برگزار می شود.
 
نصیری گفت: در این مراسم برنامه های متنوعی همچون تفسیر و توضیح آیات قرآنی نیز برگزار شد.
 
کد مطلب 1390094

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