خادمان قرآنی رامیان تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان ظهر سه شنبه در این مراسم با اشاره به فضیلت شبهای قدر گفت: در این شب قدر که باران رحمت الهی بی دریغ بر سرزمین وجود ما می بارد، قدر خویش را بدانیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص طرح کاروان نور افزود: : این طرح به به مدت 10 شب در شهرهای استان گلستان برگزار می شود.

وی افزود: باید تلاش شود تا از ظرفیت های شهرستانی برای برنامه های ویژه ماه مبارک استفاده کنیم.

در این مراسم از جمشید رجبلو، بلال یازرلو، نصراله آقا علی، محمد بای و کاظم کوه نشین، از خادمین و حاملان قرآنی رامیان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

محفل انس با قرآن کریم با عنوان کاروان نور و با حضور قاری ممتاز و بین المللی کشور، مهندس حاج جواد فروغی و گروه های مدیحه سرایی بین المللی الوارثین، در شهر رامیان برگزار شد.