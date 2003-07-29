  1. سیاست
وزير علوم در مجلس حاضر نشد

وزير علوم، تحقيقات و فناوري كه قرار بود امروز در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي حاضر شود تا به سو ا لات دو تن از نمايندگان پاسخ دهد، در اين جلسه شركت نكرد .

به گزارش خبرنگار " مهر" قرار بود در جلسه امروز وزير علوم به سوالات آقايان " بيژن شهباز خاني" نماينده مردم ملاير و " سيد نجيب حسيني" نماينده مردم مينودشت پاسخ دهد اما باحاضرنشدن در كميسيون آموزش و تحقيقات، اين جلسه برگزار نشد .
 از سويي تا اين لحظه هيچ خبري از رد و يا قبول استعفاي وزير علوم منتشر نشده است .
از سوي ديگر خبرگزاري " ايسنا " بعد از ظهر امروز از برگزاري گردهمايي روساي دانشگاهها از 14 تا 16 مردادماه در تبريز خبر داد اما روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  در تماس خبرنگار " مهر" از تعليق ارسال دعوت نامه هاي روساي دانشگاهها واز لغواحتمالي اين گردهمايي سخن گفت .
 

