صدور سه پروانه تاسیس واحد تولید قارچ در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، اسد شریفی افزود: در سال 89 تعداد پنج پروانه تأسیس واحد تولید قارچ به ظرفیت یک هزار و 236 تن صادر شد که تعداد دو واحد به ظرفیت 544 تن جهت اخذ تسهیلات به مبلغ 16 هزار و 320 میلیون ریال به بانک کشاورزی معرفی شده اند و در سال جاری نیز سه پروانه دیگر به ظرفیت 654 تن صادر شده که در صورت تأمین اعتبار به بانک عامل معرفی خواهند شد.

مدیرامورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: بر اساس آمار سال 89، فارس دارای پنج واحد قارچ دکمه ای با تولید واقعی یک هزار و 500 تن در سال است.

شریفی ادامه داد: از این تعداد واحدهای تولید قارچ، یک واحد به ظرفیت 500 تن تولید در سپیدان، یک واحد به ظرفیت 200 تن در مرودشت و سه واحد دیگر نیز به ظرفیت 800 تن در شهرستان شیراز قرار دارند که بدین ترتیب از لحاظ تولید، شهرستانهای شیراز، سپیدان و مرودشت دارای مقام اول تا سوم هستند.

وی میزان اشتغال افراد در تمام واحدهای تولید قارچ استان را 160 نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد 90 نفر زیر دیپلم، 53 نفر دیپلم تا فوق دیپلم، 17 نفر لیسانس و فوق لیسانس هستند.

شریفی بیان کرد: از آنجایی که قارچ سرشار از مواد پروتئینی و ویتامینهاست، می تواند غذای بسیار مناسب و کاملی برای انسان به شمار آید و در کنار آن می توان این محصول را به صورت تازه، خشک، پودر و کنسرو به بازار عرضه کرد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس در بخشی دیگر از سخنان خود به وضعیت تولید کود کمپوست اشاره کرد و بیان داشت: استان فارس در حال حاضر دارای سه واحد تولید کمپوست با ظرفیت سالانه چهار هزار و 800تن است و دو واحد دیگر نیز به ظرفیت 25 هزار و 400 تن در سال جاری به بهره برداری می رسد که علاوه بر تامین کود کمپوست مورد نیاز استان مازاد آن نیز به استانهای دیگر صادر می شود.