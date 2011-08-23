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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

شریفی خبر داد:

صدور سه پروانه تاسیس واحد تولید قارچ در فارس

صدور سه پروانه تاسیس واحد تولید قارچ در فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس از صدور سه پروانه تاسیس واحد تولید قارچ به ظرفیت 654 تن در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسد شریفی افزود: در سال 89 تعداد پنج پروانه تأسیس واحد تولید قارچ به ظرفیت یک هزار و 236 تن صادر شد که تعداد دو واحد به ظرفیت 544 تن جهت اخذ تسهیلات به مبلغ 16 هزار و 320 میلیون ریال به بانک کشاورزی معرفی شده اند و در سال جاری نیز سه پروانه دیگر به ظرفیت 654 تن صادر شده که در صورت تأمین اعتبار به بانک عامل معرفی خواهند شد.

مدیرامورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: بر اساس آمار سال 89، فارس دارای پنج واحد قارچ دکمه ای با تولید واقعی یک هزار و 500 تن در سال است.

شریفی ادامه داد: از این تعداد واحدهای تولید قارچ، یک واحد به ظرفیت 500 تن تولید در سپیدان، یک واحد به ظرفیت 200 تن در مرودشت و سه واحد دیگر نیز به ظرفیت 800 تن در شهرستان شیراز قرار دارند که بدین ترتیب از لحاظ تولید، شهرستانهای شیراز، سپیدان و مرودشت دارای مقام اول تا سوم هستند.

وی میزان اشتغال افراد در تمام واحدهای تولید قارچ استان را 160 نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد 90 نفر زیر دیپلم، 53 نفر دیپلم تا فوق دیپلم، 17 نفر لیسانس و فوق لیسانس هستند.

شریفی بیان کرد: از آنجایی که قارچ سرشار از مواد پروتئینی و ویتامینهاست، می تواند غذای بسیار مناسب و کاملی برای انسان به شمار آید و در کنار آن می توان این محصول را به صورت تازه، خشک، پودر و کنسرو به بازار عرضه کرد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس در بخشی دیگر از سخنان خود به وضعیت تولید کود کمپوست اشاره کرد و بیان داشت: استان فارس در حال حاضر دارای سه واحد تولید کمپوست با ظرفیت سالانه چهار هزار و 800تن است و دو واحد دیگر نیز به ظرفیت 25 هزار و 400 تن در سال جاری به بهره برداری می رسد که علاوه بر تامین کود کمپوست مورد نیاز استان مازاد آن نیز به استانهای دیگر صادر می شود. 

کد مطلب 1390100

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