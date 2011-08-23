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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

بررسی پرونده توسط پلیس/

خودسوزی مردی در میدان انقلاب

خودسوزی مردی در میدان انقلاب

مردی 57 ساله به دلایل نامعلوم خود را روز گذشته در میدان انقلاب به آتش کشید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیروز ساعت 18:50 دقیقه مردی 57 ساله احتمالا به دلیل اختلافات مالی(بنا به اظهار نظر یکی از بستگان) در میدان انقلاب شهر تهران اقدام به خود سوزی کرد.

پس از این حادثه اورژانس وی را به یکی از بیمارستانها منتقل کرد.

براساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران، انگیزه این اقدام و جزئیات این حادثه از سوی ماموران پلیس آگاهی در دست بررسی و اقدام است.
 

کد مطلب 1390102

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