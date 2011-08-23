خودسوزی مردی در میدان انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، دیروز ساعت 18:50 دقیقه مردی 57 ساله احتمالا به دلیل اختلافات مالی(بنا به اظهار نظر یکی از بستگان) در میدان انقلاب شهر تهران اقدام به خود سوزی کرد.



پس از این حادثه اورژانس وی را به یکی از بیمارستانها منتقل کرد.



براساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران، انگیزه این اقدام و جزئیات این حادثه از سوی ماموران پلیس آگاهی در دست بررسی و اقدام است.

