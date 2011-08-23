برگزاری جشنواره برای تقویت صنایع تبدیلی هویج

کاظم عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سطح زیر کشت هویج در این شهرستان هزار و 200 هکتار بوده که از این مساحت بطور متوسط سالانه 58 هزار تن هویج بدست می آید.

وی ادامه داد: برداشت هویج در این شهرستان شروع شده و امید می رود امسال بتوانیم 70 در صد هویج تولید شده در استان را بخود اختصاص دهیم .

عباسی عملیات برداشت هویج در استان را به صورت دستی عنوان کرد و افزود: با ابتکاراتی که خود کشاورزان در سالهای اخیر انجام داده اند شستشوی آن بصورت نیمه مکانیزه صورت می گیرد.

وی نبود صنایع تبدیلی و عدم وجود میدان تره بار در این شهرستان را از مشکلات هویج کاران عنوان کرد و افزود: بعضی از سالها قیمت این محصول به اندازه ای افت می کند که کشاورزان رغبت زیادی برای برداشت آن از زمین در خود نشان نمی دهند.

مدیر جهد کشاورزی بستان آباد هدف از برگزاری این جشنواره را تقویت صنایع تبدیلی هویج و حمایت از فرآورده‌های این محصول در کشورعنوان کرد و ادامه داد: از کشاورزان نمونه تولید این محصول نیز در این جشنواره تجلیل خواهد شد.

وی ادامه داد: این محصول می‌تواند بسیاری از مشکلات ناشی از بیکاری را کاهش دهد و این امر به این دلیل است که تولیدات محصول هویج در شهرستان بستان آباد بسیار بالا است و در صورتی که از صنایع تبدیلی این محصول حمایت شود، می‌توانیم برای بسیاری از جوانان اشتغال ایجاد کنیم.

به گفته کاظم عباسی، هویج ارزش غذایی و دارویی بسیار خوبی دارد، ولی متأسفانه این محصول ماندگاری طولانی ندارد و نمی‌توانیم این محصول را در مدت زمان بالای نگهداری کنیم.