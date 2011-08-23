780 مسجد در چهارمحال و بختیاری پذیرای روزه داران در شبهای قدر

حجت الاسلام شعبان علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مقدرات انسانها در شب قدر تعیین می‌شود، گفت: در سوره قدر بیان شده که شب قدر با هزار ماه برابری می‌کند و انسان اجر و ثواب اعمالی که در هزار ماه می‌تواند برای خود کسب کند در شب قدر به دست می‌آورد.

وی ادامه داد: مساجد بهترین پایگاه‌ها برای برگزاری مراسم شب قدر هستند.

یوسفی افزود: در همین راستا 60 مسجد مورد حمایت تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری به همراه 720 مسجد در سطح شهر‌ها و روستاها آماده برگزاری مراسم شبهای قدر هستند.

کارشناس امور مساجد تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری برنامه‌های مساجد در شب احیا را قرائت قرآن، بیان احکام، قرائت دعای جوشن کبیر، مرثیه خوانی و سخنرانی برشمرد.

