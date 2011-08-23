به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی طبقی با اشاره به موضوع طبقه بندی ساختمان ها اظهار کرد : موضوع مطرح شده در زمینه طبقه بندی ساختمان ها از اقدامات مهمی است که در خصوص ارتقای کیفیت ساخت و سازها صورت می گیرد تا بر اساس آن مالک و سازنده در انجام وظایف خود دقت بیشتری داشته باشند و افزایش کیفیت ساختمان برای آن ها دارای اهمیت باشد .

وی با بیان این که با درجه بندی ، ساختمان ها دارای سه رتبه می شوند ، افزود : درجه بندی ساختمان ها بر اساس رعایت مقررات ملی ساختمان و سایر موارد ایمنی در ساختمان صورت می گیرد و سه نوع درجه به ساختمان ها داده می شود .

به گفته وی ، رعایت این مقررات به دلیل آن که در بحث صرفه جویی انرژی و سایر موارد تاثیر گذار است قطعا در ارزش معاملات نیز بی تاثیر نخواهد بود.

طبقی خاطرنشان کرد: دراین فرایند قصد داریم تا در هنگام صدور پروانه این درجه در نظر گرفته شده و بر اساس آن پروانه صادر شود و همچنین در هنگام پایان کار در گواهی ساختمان نیز درج شود و خریداران از ان آگاه شوند.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت آگاهی و اجرای قوانین ساخت و ساز توسط سازندگان و مالک گفت : درجه بندی ساختمان می تواند از جمله راهکارهایی باشد که سازندگان حتی برای فروش بهتر ساختمان در ارتقای ایمنی ساختمان دقت نظر بیشتری داشته باشند و ملزم به رعایت همه مباحث و قوانین ایمنی ساختمان باشند که قطعا باید در ساختمان اجرا شود.

مدیر کل تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران تصریح کرد: رعایت مباحث و مقررات ملی در همه ساختمان ها الزامی است ، اما رتبه بندی و امتیاز دهی به ساختمان ها موجب نظارت و کنترل بیشتر می شود و سازنده ها تشویق به اجرای هرچه بهتر مقررات ملی خواهند شد.