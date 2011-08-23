پرواز یک هلی کوپتر مدل با "آی- فن"

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "گریفین"، تولیدکننده تجهیزات جانبی محصولات اپل یک هلی کوپتر مدل را عرضه کرده است که می تواند به صورت از راه دور با "آی- فن" و "آی- پد" کنترل شود و پرواز کند.

این هلی کوپتر که تنها 50 دلار قیمت دارد برای کنترل از راه دور به جای فناوریهای بلوتوث و "وای- فای" از یک آداپتور پرتوهای مادون قرمز استفاده می کند.

برای آغاز پرواز و بازی با این هلی کوپتر که Griffin Helo نام دارد، باید یک نرم افزار رایگان با عنوان Helo TC را از فروشگاه آنلاین App Store بارگذاری کرد.

این نرم افزار به کاربر اجازه می دهد که سه نقشه و طرح پرواز را در دستگاه iOS خود ذخیره و آن را بر روی نمایشگر "آی- فن" یا "آی- پد" مشاهده کند.

براساس گزارش macitynet، باتری این هلی کوپتر از طریق پورت "یو. اس. بی" و اتصال به رایانه شارژ می شود، درحالی که برای عملکرد آداپتور مادون قرمز که به خروجی جک هدفن "آی- فن" یا "آی- پد" متصل می شود به 4 باتری قلمی نیاز است.