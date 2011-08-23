به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حضور نیروهای ناتو نباید حرکت انقلابی مردم لیبی را مصادره کنند، گفت: ناتو اشتباهات زیادی مرتکب شده و در موارد زیادی برای حفظ تعادل نیروهای مخالف و هوادار قذافی تلاش کرده است، حتی اگر گاهی این تعادل به سمت انقلابیون می‌رفت آنها تعادل را بر هم می‌ریختند.

وی ضمن تبریک به مردم لیبی برای این پیروزی تاکید کرد: باید اجازه داده شود تا مردم خودشان سرنوشت‌شان را به دست بگیرند، انتخابات آزاد برگزار کنند و قانون اساسی بنویسند، مطمئنا حضور بیگانگان وضع لیبی را پیچیده ‌تر می‌کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت امام موسی صدر نیز گفت: ما قائل به این هستیم که ایشان زنده ‌اند و نزد دولت قذافی اسیر بوده ‌اند، قذافی دروغ‌های زیادی در این باره تحویل جامعه جهانی داد و هیچ کدام محمل قابل پذیرشی ندارد لذا امیدواریم در روزهای آینده امام موسی صدر را سالم ببینیم و ایشان بتواند به خانواده‌ خود بازگردد.

جلالی با تاکید به اینکه مسئولیت جان امام موسی صدر هم بر عهده حکومت فعلی و هم برعهده خارجی‌های حاضر در این کشور است،‌ گفت: خارجی‌هایی که به نوعی در لیبی دخالت می ‌کنند باید بدانند که امام موسی صدر باید سالم به خانواده خود بازگردد.

جلالی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره گلایه‌های خانواده امام موسی صدر از عدم پیگیری وضعیت وی از سوی مجلس گفت: این موضوع به جد در مجلس هفتم و هشتم در دستور کار قرار داده شد و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع تشکیل شد؛ اما دولت قذافی پاسخگو نبود و یا پاسخ‌های تکراری و غیرقابل پذیرشی را ارائه می‌کرد.

وی درباره کمیته 8+7 نیز که سئوال یکی ازخبرنگاران بود، گفت: این کمیته کار خود را انجام می ‌دهد و تاکنون چهار جلسه تشکیل شده که آخرین جلسه آن روز یکشنبه بود.

نماینده شاهرود افزود: این ساز و کار، سازوکار موثری است و شخصیتی مثل آقایان مهدوی کنی و یزدی محوریت کار را بر عهده گرفته‌اند که باید این را ستود و ما امیدواریم که این سازوکار نمایندگی همه جریانات داخل اصولگرا را داشته باشد و بتواند با قوت و شناخت دقیق، مسائل مربوط به انتخابات دور نهم را پیگیری کند.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری درباره احتمال کاهش یا افزایش تعداد اعضای کمیته 8+7 تصریح کرد: تقاضاهای جبهه پایداری مشخص است، آنها از قبل هم این موضوع را مطرح می‌ کردند اما با آنها صحبت شده تا مطالباتشان را در چارچوب سازو کار 8+7 تعدیل کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان درباره تغییر نام لیگ برتر جام خلیج‌ فارس نیز گفت: لیگ برتر باید با اسم همیشه جاویدان خلیج‌ فارس باشد و تغییر این نام حرکتی نامطلوب و ناراحت کننده است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به انجام اقدامات لازم توسط وزیر ورزش و مسئولان مربوطه در این رابطه، خواستار پیگیری این موضوع توسط آنها و گزارش نتایج کار شد و گفت: این پسندیده نیست که در داخل ایران هم نام خلیج ‌فارس به عنوان یک نام تاریخی و قابل افتخار مظلوم واقع شود.