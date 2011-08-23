صبا نماینده قم در لیگ برتر بدمینتون شد

محسن رمضان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به سیاست های جدید باشگاه و تاکید رئیس مجمع باشگاه صبا مبنی بر فعالیت صبا در چند رشته ورزشی دیگر، تیم بدمینتون قم در مسابقات لیگ برتر تحت پوشش باشگاه صبا به میدان خواهد رفت.



وی ادامه داد: بدمینتون رشته ای کم هزینه است و با توجه به اینکه در حال حاضر تیم های فوتبال و فوتسال نیز زیر مجموعه باشگاه در مسابقات لیگ های برتر کشور هستند، در کنار این دو رشته، بدمینتون را به عنوان رشته سوم اضافه کردیم.



سرپرست باشگاه صبای قم تصریح کرد: قم در رشته بدمینتون سابقه و توانمندی بسیار خوبی دارد و در سال های اخیر بدمینتون بازان خوب قمی این مهم را در عرصه رقابت های لیگ و قهرمانی کشور به خوبی به اثبات رسانده‌اند و قطعا در لیگ جدید نیز همین اتفاق خواهد افتاد.



وی بیان داشت: بدمینتون در قم استعدادهای بسیار خوبی دارد زیرا از رده های سنی پایه اعم از خردسالان، نونهالان و نوجوانان، کارهای بنیادی و پایه ای خوبی در راستای توسعه بدمینتون صورت گرفته است که نوید آینده‌ای موفق در این رشته را می‌دهد.



رمضان بیگی عنوان کرد: موفقیت دانش آموزان قمی در کسب عنوان قهرمانی رقابت های بدمینتون المپیاد دانش آموزی کشور در تابستان امسال نشان می دهد که اتفاقات خوبی در بدمینتون قم رخ داده است و قطعا در آینده ای نزدیک حرف های زیادی از بدمینتون بازان قمی در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور این رشته ورزشی خواهیم شنید.



وی اظهار داشت: ظرفیت‌های قم در این رشته ورزشی بالا است و یکی از امتیازات شایان توجه بدمینتون قم، استفاده از بازیکنان بومی در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور سال های اخیر بوده است که موفقیت های خوبی برای بدمینتون قم به دنبال داشته است.



سرپرست باشگاه صبای قم افزود: قطعا با حمایت های خوبی که مورد تاکید استاندار قم به عنوان رئیس مجمع باشگاه صبا نیز قرار دارد، آینده این تیم برای موفقیت در لیگ برتر بدمینتون باشگاه های کشور بسیار روشن است.



وی اظهار داشت: بدمینتون قم پیش از این نیز سابقه حضور در لیگ برتر بدمینتون باشگاه های کشور را داشته است اما مشکل این رشته ورزشی نداشتن حامی مالی مناسب بود که با نگاه خوب استاندار قم و پیگیری های اداره کل ورزش و جوانان استان قم، حمایت های باشگاه صبا از بدمینتون محقق شد.



رمضان بیگی عنوان کرد: تیم بدمینتون صبای قم با داشتن سالن اختصاصی بدمینتون، از نظر نیروی انسانی نظیر ورزشکار، مربی و داور در شرایط مطلوبی قرار دارد و می توان موفقیت این تیم در لیگ برتر بدمینتون باشگاه های کشور در سال جاری را انتظار داشت.



وی بیان داشت: در حال حاضر حمایت های باشگاه صبا تنها از تیم بدمینتون مردان قم در لیگ برتر باشگاه های کشور خواهد بود و در آینده ای نزدیک ممکن است این حمایت از تیم بانوان نیز صورت بگیرد.