سقوط قذافی؛ شانس جدیدی برای لیبیایی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره نوشت: آخرین پیشگویی قذافی مانند تمام پیشگویی هایی که از زبان دیکتاتور بیرون می آمد تنها یاوه گویی و مهملات بود. دیکتاتور لیبی شورشیها را تهدید کرده بود که آنها را کوچه به کوچه و خانه به خانه از سوراخهایشان بیرون خواهد کشید. اما حالا حدود شش ماه بعد از شروع انقلاب لیبی آنچه که قذافی ملتش را با آن تهدید کرده بود به سر خودش آمده است.

نویسنده همچنین با تاکید بر اینکه رژیم دیکتاتور لیبی واقعا به پایان راه رسیده، نوشت: بعد از تقریبا چهل و دو سال حکومت بی هدف و فاسد یک خود شیفته در لیبی مردم این کشور شانس ساختن یک جامعه نو را پیدا کرده اند که می تواند نمونه ای برای تمام جهان عرب باشد. این کشور ثروتمند است و بزرگترین منابع نفتی آفریقا را دارد. جامعه جهانی نیز آماده شرکت کردن در عملیات بازسازی این کشور است. این ها شرایط ایده آلی برای یک لیبی بعد از قذافی هستند.

نویسنده در ادامه با اشاره به نامعلوم بودن وضعیت لیبی بعد از سقوط قذافی نوشت: نه مردم لیبی و نه جامعه جهانی نمی دانند که چه انتظاراتی از رهبران گروههای مختلف انقلابی در لیبی می رود. مانند همه انقلابها این انقلاب نیز یک اقدام با خروجی کاملا باز است. نیروی محرک داخلی این انقلاب هم به سختی قابل شناسایی بوده و به سختی جهت دهی می شود.

همه انقلابهای عربی اشتراکاتی دارند و آن اینکه مردمی که دهه ها توسط حاکمانشان احمق فرض می شدند به صورت خودجوش به پا خواستند و هزینه خونینی را برای رسیدن به آزادی و استقلال پرداخت کردند. آنها حاکمان دیکتاتور خود را سرنگون می کنند اما اینکه بعد از آن چه اتفاقی می افتد مشخص نیست.

زوددویچه در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: حدود شش ماه بعد از شروع انقلابهای عربی تصویر این قیام ها آشکار تر شده است. سرنگونی حکومت قذافی در لیبی نیز یک روند با پایان باز را برای این کشور رقم می زند. این پرسش مطرح است که آیا انقلابیون لیبی خواهند توانست حکومت دیکتاتوری در کشورشان را به یک دموکراسی تغییر جهت دهند؟ آیا اسلامگراها که تا به حال نقشی نداشتند به قدرت خواهند رسید؟ آیا این کشور جدا خواهد شد؟ آیا پیروز جنگهای شهروندی در این کشور برنده میدان خواهد بود؟

نویسنده در پایان نوشت: ممکن است انقلابیون لیبی کمکهای بیگانگان را بپذیرند اما آنها خودشان برای اهداف و آینده کشورشان تصمیم می گیرند.