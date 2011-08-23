کاروان ورزش ایران در مسابقات یونیورسیاد سی و سوم شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، ایران که در دوره قبلی این مسابقات با کسب عنوان یازدهمی به کار خود پایان داده بود، امروز سه شنبه در روز پایانی این رقابت ها با قرار گرفتن در جایگاه سی و سوم و 22 پله نزول به کار خود پایان داد.

کاروان ورزشی ایران با کسب یک مدال طلا، چهار نقره، سه برنز و مجموع 8 مدال با کسب جایگاه سی و سومی به کار خود پایان داد. ایران در دوره گذشته این رقابت ها با کسب 5 طلا، دو نقره و یک برنز و کسب جایگاه یازدهمی به کار خود پایان داده بود.

چین، میزبان مسابقات، با 75 طلا، 39 نقره، 31 برنز و مجموع 145 مدال قهرمان شد، روسیه با 42 طلا، 45 نقره، 45 برنز و مجموع 132 مدال نایب قهرمان شد و کره جنوبی با 28 طلا، 21 نقره، 30 برنز و مجموع 79 مدال در جایگاه سوم قرار گرفت. نکته جالب توجه در این رقابت ها، آخر شدن سوئد بود که تنها یک مدال برنز کسب کرد.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار شد.