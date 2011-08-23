160 مراسم احیا در بروجن برگزار شد

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 160 مراسم احیا در مساجد و حسینیههای شهرستان بروجن برگزار شد، اظهار داشت: سخنرانی در تشریح فضیلت شبهای قدر، دعا و مناجات، تبیین اعمال شب بیست و یکم از جمله برنامههای این مراسم بود.
وی تأکید کرد: قرائت دعای جوشن کبیر، مجیر و زیارت عاشورا و قرآن به سرگرفتن از دیگر برنامههای این مراسم بود.
رئیس تبلیغات اسلامی بروجن تصریح کرد: روضه خوانی و سینه زنی در سوگ امام علی (ع) از دیگر برنامههای این مراسم محسوب می شود.
حجت الاسلام الهیان اقامه 100 رکعت نماز را از جمله اعمال این شبها دانست و افزود: به امامت روحانیان در این مراسم نماز قضا اقامه شد.
این مراسم با همکاری تبلیغات اسلامی، هیئت امنای مساجد، روحانیان و هیئتها برگزار شد.
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