160 مراسم احیا در بروجن برگزار شد

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 160 مراسم احیا در مساجد و حسینیه‌های شهرستان بروجن برگزار شد، اظهار داشت:‌ سخنرانی در تشریح فضیلت شبهای قدر، دعا و مناجات، تبیین اعمال شب بیست و یکم از جمله برنامه‌های این مراسم بود.

وی تأکید کرد: قرائت دعای جوشن کبیر، مجیر و زیارت عاشورا و قرآن به سرگرفتن از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن تصریح کرد: روضه خوانی و سینه زنی در سوگ امام علی (ع) از دیگر برنامه‌های این مراسم محسوب می شود.

حجت الاسلام الهیان اقامه 100 رکعت نماز را از جمله اعمال این شبها دانست و افزود: به امامت روحانیان در این مراسم نماز قضا اقامه شد.

این مراسم با همکاری تبلیغات اسلامی، هیئت امنای مساجد، روحانیان و هیئتها برگزار شد.