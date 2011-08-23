به گزارش خبرنگار مهر، رمضان شریف امروز در نشست خبری با رسانه ها برنامه های این ستاد را برای راهپیمایی روز جهانی قدس تشریح و در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که با توجه به تحولات منطقه و موج بیداری اسلامی در آن پیام اصلی راهپیمایی امسال روز قدس چه می تواند باشد، گفت: بی شک فلسفه راهپیمایی روز جهانی قدس حمایت از مردم مظلوم فلسطین تا بازگشت آنها به سرزمین مادریشان بوده است.



وی ادامه داد: دیگر هدف امام راحل از تعیین این روز برای راهپیمایی روز جهانی قدس توجه افکار عمومی جهان به ظلم و ستمی صهیونیست ها است که نسبت به ملت مظلوم فلسطین روا داشته اند.



رئیس ستاد قدس و انتفاضه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تحقق این اهداف را نه تنها در میان مسلمانان بلکه در سراسر جهان قابل مشاهده عنوان کرد وگفت: شاید مهمترین پیام روز جهانی قدس امسال این باشد که دیگر حامیان مستکبر باید دست از حمایت دست نشانده هایی مثل مبارک، بن علی و قذافی بردارند و حاکمان مستبد و وابسته به غرب و حامی رژیم صهیونیستی به دامان ملت های خود بازگردند.



وی در پاسخ به این سئوال که حمله رژیم صهیونیستی به غزه در آستانه روز قدس حاوی چه پیامی است، گفت: به دلیل نا همگونی جمعیت رژیم غاصب قدس انواع تبعض ها در این سرزمین اعمال می شود و همین اعتراضات گسترده ای را در پی داشته است .



شریف ادامه داد: حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه برای پوشش گذاشتن و ایجاد انحراف از این گونه اعتراضات داخلی است .



وی افزود: شکست صهیونیست ها در جنگ های 22 روزه و 33 روزه هیمنه پوشالی آن را نیز ریخته و هم اکنون امنیت به شدت در خطر قرار گرفته است.



رئیس ستاد قدس و انتفاضه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در خصوص وقایع اخیر سوریه و تاثیر آن بر راهپیمایی روز قدس نیز گفت: سوریه به عنوان یکی از کشورهای خط مقدم مقاومت شناخته می شود و این روز فرصت مغتنمی است تا دشمن مشترک همه مسلمانان برای مردم مبارز این کشور باز شناخته شود.



وی در ادامه گفت: هر چند که لزوم ایجاد اصلاحات سیاسی در این کشور را نمی توان منکر شد ولی اطلاعات دقیقی وجود دارد که برخی از شوشیان در این کشور با واسطه یا بدون واسطه از سوی امریکا مسلح شده اند و در عین حال نیز برخی دولت های عربی نیز به آتش در این کشور می دمند.



شریف تاکید کرد: دولت سوریه محبوبیت قابل توجهی در جمع مردم خود داشته و بی شک این محبوبیت با حمایت از مردم مظلوم فلسطین ارتباط مستقیم دارد.



وی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر این که در روز قدس خطیب و سخنران پیش از خطبه ها چه کسی خواهد بود گفت: خطیب نماز جمعه روز قدس آیت الله احمد خاتمی و سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور خواهد بود.

