احترام به پیشکسوتان باید سرلوحه کار ورزشکاران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی، پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزش استان اظهارداشت: علی رغم استعداد های درخشان در استان، بی اعتنایی به فرهنگ، سابقه، ‌ریشه و بزرگانمان باعث شده در کشور ناشناخته بمانیم.

وی بیان کرد: قدردانی از برزگان مثل تنه درختی است که از ریشه به شاخه و برگ تغذیه می ‌رساند.

حجت الاسلام رضایی ادامه‌ داد: اگر بخواهیم جامعه بزرگ داشته باشیم باید قدر بزرگان خود را بدانیم.

وی گفت: قرآن حقیقتی است که در حضرت علی(ع) تجسم یافته است.

امام جمعه بیرجند اظهارکرد: حقیقت، خیر و زیبایی از مواردی است که در حضرت علی(ع) مجسم می شود.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به اینکه مساجد خانه خدا و خانه علماست، افزود: ورزش در مساجد ما باید نهادینه شود.

وی گفت: اقدامات برای معرفی استان به ویژه در زمینه های ورزشی باید با تدابیر جامع و متعادل همراه باشد.

در این مراسم از 28 پیشکسوت ورزش استان تجلیل شد.