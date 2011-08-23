97 پروژه برق رسانی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ضامن پیش ازظهر سه شنبه این پروژه ها را شامل برق رسانی به 54 روستا و شهرک روستایی، 32 پروژه احداث، توسعه وتامین برق و 11 پروژه روشنایی معابر عنوان کرد.

وی گفت: این طرحها با سرمایه گذاری بالغ بر 69 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی به بهره‌ برداری می‌ رسد.

وی اظهارکرد: در اجرای این طرح ها 220 کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف احداث و107 دستگاه ترانسفورماتور نصب شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بیان کرد: با بهره برداری از این پروژها بیش از 8 هزار و192 خانوار شهری و روستایی از نعمت نیروی برق برخوردار می شوند.

ضامن بیان داشت: از مجموع طرح های یادشده 17 پروژه در شهرستان بیرجند، 28 پروژه در شهرستان قاینات، هشت پروژه در شهرستان فردوس ، 8 پروژه در شهرستان نهبندان، 12 پروژه در شهرستان سربیشه، شش پروژه در شهرستان سرایان،10پروژه در شهرستان درمیان و دو پروژه درشهرستان بشرویه به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اجرای این طرح ها در راستای نهضت خدمت رسانی به مردم استان که همواره از سوی دولت عدالت محور مورد حمایت بوده اند و با همت و تلاش کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان با برنامه ریزی دقیق و مستمر اجرا شده است.

ضامن گفت: با بهره برداری ازاین پروژه ها علاوه بر ایجاد فضای لازم برای رشد صنعت برق در منطقه، موجبات تسهیل در ارائه خدمات مطلوبتر را به مردم فراهم می شود.