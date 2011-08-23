190 پروژه و طرح در استان زنجان افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر کریمی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد هفته دولت افزود: از این تعداد 129 پروژه افتتاح و بهرهبرداری و 61 پروژه نیز برای گلنگزنی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه مجموع ارزش ریالی این تعداد پروژه بیش از 850 میلیارد ریال است ادامه داد: احداث مدارس، اجرای طرحهای هادی، ساخت خانه عالم، احداث راه، احداث پل، احداث سالنها و فضاهای ورزشی و طرحهای بخش بهداشت و درمان، از جمله پروژههایی است که در هفته دولت افتتاح و یا کلنگزنی خواهند شد.
کریمی افزود: در بخش روستاها حدود 61 پروژه برای افتتاح یا بهرهبرداری در هفته دولت وجود دارد که دارای ارزشی حدود 119 میلیارد ریال است که این امر نشاندهنده حرکتی مطلوب در راستای عمران روستایی در استان است.
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