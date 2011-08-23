9 شهرک و ناحیه صنعتی مازندران از سوخت پاک بهره مند می شوند

ابراهیم گوهردهی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای سیاست های دولت و اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانه ها و براسـاس برنامه های مدون سازمـان صنایع کوچک و شهرکهـای صنعتی ایران درخصوص اجرای پروژه گازرسـانی به شهرکها و نواحی صنعتی، با همکاری و تعامل شرکت گاز مازندران عملیات گازرسـانی به 9 شهرک و ناحیه صنعتی استان در حال انجام است.

وی افزود: با اجرای عملیات گازرسانی به شهرکهای صنعتی ساری، جویبار، بشل سوادکوه، بابکان آمل، نکاء، بندپی، شهدای محمودآباد،بابلکنار و ناحیه صنعتی گهرباران تعداد 932 واحد صنعتی و تولیدی مستقر در این شهرکهاضمن برخورداری از مزایای سوخت پاک از کاهش هزینه ریالی و رفع مشکلات زیست محیطی بهره مند می شوند.

گوهردهی افزود: تاکنون تعـداد 13 شهرک و ناحیـه صنعتی از مزایای گاز طبیـعی بهـره مند شده که با انجام گازرسـانی به این 9 شهـرک و ناحیـه صنعتی درمجموع تعداد 22 شهرک و ناحیه صنعتی درمازندران از نعمت گاز طبیعی بهره خواهند برد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 41 درصد از کل واحدهای تولیدی و صنعتی فعال در شهرکها و نواحی صنعتی استان از مزایای گاز طبیعی برخورداربوده و با 43 درصد واحدهای تولیـدی که با انجـام این پروژه از گاز طبیعی بهـره مند شوند در مجموع 84 درصـد از واحدهای تولیـدی و صنعتی در مازندران از سوخت پاک استفـاده خواهند کرد.