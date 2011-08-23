همایش ملی" فرقه و فرقه گرایی و نقش آن در توسعه متوازن کشور" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی پدیده "فرقه و فرقه گرایی و نقش بازدارندگی آن در روند توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور" در دانشگاه ارومیه طی آبان ماه سالجاری در 16 محور پیشنهادی با حضور اساتید، صاحبنظران و فرهیختگان از سراسر ایران برگزار می شود.

این همایش با هدف تبیین عناصر تاثیر گذار در توسعه همه جانبه کشور، همه زوایای روشن و مکتوم پدیده فرقه و فرقه گرایی و نیز تاثیرات منفی آن در رشد متوازن جوامع با رویکردی آکادمیک و اصولی به موضوعات و مقولات کلان کشور در این مقطع حساس از انقلاب اسلامی ایران و نقد و رصد پژوهشگران و محققان برگزار می شود.

نحوه و علل شکل گیری فرقه گرایی و تروریسم در تاریخ معاصر ایران و در کشورهای همجوار بویژه طی یکصد سال اخیر، بررسی اهداف نظریه پردازان غربی و فرقه گرایان منطقه ایی و استراتژی آنها در قبال فرقه ها، نقش نخبگان در شیوع فرقه گرایی و تروریسم در ایران، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در فرقه گرایی و تروریسم، مهندسی مدیریت در فرقه گرایی و تروریسم و نقش فرقه گرایی و تروریسم در تضعیف همبستگی ملی از محورهای 16 گانه این همایش است.

همچنین استکبار جهانی و تقویت استراتژی فرقه گرایی در ایران و کشورهای همجوار، زمینه های فرقه گرایی و تروریسم در استانهای شمالغرب ایران، پیامدهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی فرقه گرایی و تروریسم در شمالغرب ایران، فرقه گرایی از دیدگاه قرآن و انطباق آن با مقتضیات زمان معاصر، آسیب شناسی فرقه گرایی در حوزه های مختلف، روش ها و ترفندهای جذب نیرو در فرقه گرایی و آثار فرقه گرایی در جامعه دینی و تاثیر آن در فعالیت های تروریستی از دیگر محورهای پیشنهادی این همایش هستند.

بهره گیری ابزاری فرقه گرایان از مقوله ی هنر، بررسی جریان فرقه گرائی در شمالغرب کشور از جمله شیطان پرستی، پژاک، حزب منحله دمکرات، کومله و نیز روش های رهایی بخشی عناصر در بند فرقه و گروه های تروریستی سایر موضوعات و محورهای پیشنهادی این همایش ملی را شامل می شوند.

اندیشمندان و پژوهشگران سراسر کشور می توانند مقالات خود را در محورهای ارائه شده یا موضوعات مشابه که با عنوان همایش همخوانی دارد، به آدرس دبیرخانه واقع در آذربایجان غربی، ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، دانشگاه ارومیه، ستاد مرکزی، حوزه روابط عمومی و امور بین الملل این دانشگاه ارسال کنند.