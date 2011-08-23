به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز ـ سه شنبه مجلس، نمایندگان ماده ۸۲ و ۸۳ لایحه امور گمرکی را به تصویب رساندند.

به موجب ماده ۸۲، کیسه های پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرک های مرزی و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی به وسیله گمرک نظارت و مهر و موم و پلمپ شوند.

نمایندگان این ماده را با ۱۲۹ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به تصویب رساندند.

همچنین به موجب ماده ۸۳ این لایحه که با ۱۲۹ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع تصویب شد، کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی است باید با فرمهای CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱و CP۷۲که توسط ارسال کننده تکمیل می شود همراه باشد.

فرم‌های یاد شده که اظهارنامه های گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمرکی براساس آن انجام می‌شود توسط ادارات پست در اختیار فرستنده قرار می گیرد.

در واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد، نمایندگان گمرک بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمرکی نظارت می‌کنند و با مهر یا با روش‌های خودکاری که از ناحیه گمرک ایران تجویز و مورد اجرا گذاشته می شود، ممهور می نمایند.

براساس تبصره این ماده واحد خدمات پستی، نهادی دولتی یا خصوصی دارای مجوز از دولت است که خدمات بین المللی پستی ارائه می کند.