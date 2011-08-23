به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی، هدف از این اقدام را گسترش کتاب و کتابخوانی در کشور عنوان و اضافه کرد: این طرح برای نخستین بار و با تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری برای گسترش و ترویج کتابخوانی در جامعه و ترغیب مردم به خرید و مطالعه کتب ارزشمند و مفید به اجرا در خواهد آمد.

وی ادامه داد: در این طرح ماهانه 10 عنوان کتاب مفید از سوی این معاونت برای مطالعه اقشار مختلف جامعه و مخاطبان عمومی معرفی می شود.

دری افزود: در این طرح شاخصه معرفی کتاب بر مبنای هویت دینی و ملی پی‌ریزی خواهد شد.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیامدهای طرح معرفی کتاب را ایجاد اطمینان در خانواده‌ها به دلیل معرفی از سوی وزارت ارشاد و ارزشگذاری برای کتابخوانی در نهادها و ارگان‌ها دانست و افزود: این طرح، همچنین در نهایت به گسترش توزیع کتاب‌های مناسب در کشور و افزایش شمارگان و تشویق برای برگزاری مسابقات کتابخوانی خواهد انجامید.

وی گفت: با اجرایی شدن این طرح از هفته آینده٬ قطعا ناشران و نویسندگان و پدیدآورندگان کتب مناسب و ارزشمند حمایت می‌شوند و زمینه دسترسی آسانتر به کتاب‌های مورد نظر نیز فراهم خواهد شد.

دری عملیاتی شدن طرح و تاثیرگذاری این موضوع را در گرو همدلی و همکاری رسانه‌های کشور بخصوص رسانه ملی دانست و خواستار حمایت جدی خبرنگاران حوزه کتاب از این طرح شد.

معاون امور فرهنگی در پایان گفت: این طرح از هفته آینده به صورت ماهیانه به اجرا در خواهد آمد و این رویه را در ادامه به معرفی کتاب به صورت هفتگی تبدیل خواهیم کرد.