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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

از هفته آینده/

طرح معرفی کتاب‌های شاخص در گونه‌های مختلف آغاز می‌شود

طرح معرفی کتاب‌های شاخص در گونه‌های مختلف آغاز می‌شود

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، طرح معرفی کتاب‌های شاخص در گونه‌های مختلف را به اجرا در خواهد آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی، هدف از این اقدام را گسترش کتاب و کتابخوانی در کشور عنوان و اضافه کرد: این طرح برای نخستین بار و با تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری برای گسترش و ترویج کتابخوانی در جامعه و ترغیب مردم به خرید و مطالعه کتب ارزشمند و مفید به اجرا در خواهد آمد.

وی ادامه داد: در این طرح ماهانه 10 عنوان کتاب مفید از سوی این معاونت برای مطالعه اقشار مختلف جامعه و مخاطبان عمومی معرفی می شود.

دری افزود: در این طرح شاخصه معرفی کتاب بر مبنای هویت دینی و ملی پی‌ریزی خواهد شد.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیامدهای طرح معرفی کتاب را ایجاد اطمینان در خانواده‌ها به دلیل معرفی از سوی وزارت ارشاد و ارزشگذاری برای کتابخوانی در نهادها و ارگان‌ها دانست و افزود: این طرح، همچنین در نهایت به گسترش  توزیع کتاب‌های مناسب در کشور و افزایش شمارگان و تشویق برای برگزاری مسابقات کتابخوانی خواهد انجامید.

وی گفت: با اجرایی شدن این طرح از هفته آینده٬ قطعا ناشران و نویسندگان و پدیدآورندگان کتب مناسب و ارزشمند حمایت می‌شوند و زمینه دسترسی آسانتر به کتاب‌های مورد نظر نیز فراهم  خواهد شد.

دری عملیاتی شدن طرح و تاثیرگذاری این موضوع را در گرو همدلی و همکاری رسانه‌های کشور بخصوص رسانه ملی دانست و خواستار حمایت جدی خبرنگاران حوزه کتاب از این طرح شد.

معاون امور فرهنگی در پایان گفت: این طرح از هفته آینده به صورت ماهیانه به اجرا در خواهد آمد و این رویه را در ادامه به معرفی کتاب به صورت هفتگی تبدیل خواهیم کرد.

کد مطلب 1390135

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