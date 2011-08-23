افزایش آمار طلاق بیانگر عدم توجه به معیارهای دینی در ازدواج است

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم محمودزاده مدرس حوزه و دانشگاه که در نشست تخصصی ازدواج موفق بخش نهادها و مؤسسات سخن می‌گفت در گفتگو با ستاد خبری نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم افزود: هدف از ازدواج، تشکیل خانواده و تولید نسل و رسیدن زوجین به آرامش روحی است، در واقع با ازدواج نیازهای روحی و روانی و جسمی زن و مرد مرتفع می‌شود.



وی در زمینه ضرورت تشکیل خانواده گفت: خانواده‌ها باید به نیازهای روحی و جسمی فرزندانشان که در سنین ازدواج هستند توجه و زمینه ازدواج آسان را برای آنها فراهم کنند.



بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند به واسطه ازدواج، انسان از انحراف و لغزش‌ها محفوظ می‌ماند. بقای جامعه بشری و داشتن نسلی سالم دو اصل مهم و ضروری در تشکیل خانواده محسوب می‌شود.



محمودزاده انتخاب همسر مناسب را در بحث ازدواج مهم دانست و تصریح کرد:‌ افزایش آمار طلاق در کشور نشان می‌دهد که مردم کمتر به معیارهای اسلامی، دینی و قرآنی برای انتخاب همسر توجه دارند.



این مشاور و محقق در امور خانواده اظهار داشت: امام صادق (ع) فرموده اند: سه چیز نشانه خوشبختی است، همسر موافق و همراه، فرزندان نیکوکار و کسب و کار مناسب که مرد نزد اهل و عیالش باشد. در واقع با استناد به توصیه‌های ارزشمند امامان معصوم (ع) مهر ورزیدن به همسران، تلاش برای رشد و تعالی و در فکر حل مشکلات یکدیگر بودن سه نشانه خانواده موفق از نظر اسلام است.



محمودزاده با تاکید بر ضرورت اطلاع‌ داشتن زوجین از حقوق یکدیگر گفت: یکی از مسائل مهم در ازدواج آگاهی داشتن زوجین از مفاد سند ازدواج است که در هنگام عقد باید طرفین با آگاهی کامل مفاد آن را امضا کنند نه چشم بسته و تشریفاتی.



وی یادآور شد: احترام زوجین به یکدیگر، وفای به عهد و پیمان، راستگویی و مسئولیت‌پذیری، گذشت از خطای یکدیگر، فداکاری، قناعت در زندگی، معاونت در امور منزل و... از جمله نکات کلیدی یک ازدواج موفق است.