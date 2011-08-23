5 ایراد شیوه اجرای هدفمندی در گزارش کمیسیون ویژه مجلس

کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: مدتی است با نمایندگان دولت در خصوص هدفمندی یارانه ها جلسه ای نداشته ایم اما همچنان پیگیر بررسی و نظارت بر اجرای درست این قانون هستیم و جلساتمان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برگزار شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که مهمترین نکات مد نظر اعضای کمیسیون که در گزارش به آن توجه خواهد شد، چیست؟ گفت: از نظر ما توجه به بخش تولید در اجرای هدفمندی یارانه ها بسیار اندک بوده و به عبارتی اصلا توجه نشده است.

دلخوش گفت: پرداخت نقدی طبق بررسی های ما تورم زا بوده و استقراض دولت از بانک مرکزی به میزان 5 هزار میلیارد تومان تنخواه از نقایص اجرای این طرح است.

وی همچنین یادآور شد: طبق ماده 10 قانون هدفمندی یارانه ها بی نیازان و دهک های بالای جامعه باید از پرداخت نقدی حذف شوند اما این در حالی است که دولت تاکید کرده هیچ قشری از دریافت یارانه حذف نخواهد شد.

نماینده صومعه سرا یادآور شد: بررسی مسئله پرداخت نقدی به ایرانیان خارج از کشور نیز موضوع دیگری است که مورد توجه اعضای کمیسیون ویژه است.

وی ابراز امیدواری کرد که گزارش مذکور هفته آینده به صحن مجلس برسد.