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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

مردم و مسئولین گناباد حضور گسترده ای در روز قدس داشته باشند

مردم و مسئولین گناباد حضور گسترده ای در روز قدس داشته باشند

گناباد - خبرگزاری مهر: فرماندار گناباد گفت: با توجه به بیداری اسلامی در منطقه روز جهانی قدس امسال حساس تر از سال های قبل است و مردم و مسئولین شهرستان باید حضور گسترده و پرشور در این مراسم داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی روز جهانی قدس که در اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد، بیان داشت: فضای سیاسی ایجاد شده در مصر و همچنین نزدیکی گروههای فلسطینی مخصوصا آشتی ملی بین فتح و حماس و بحث به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی در سازمان ملل متحد روز جهانی قدس امسال حساس تر از سال های قبل است و بر حضور گسترده و پرشور مردم و مسئولین در این راهپیمایی تاکید می شود.

وی افزود: با توجه به بیداری اسلامی در منطقه، استمرار ظلم و ستم رژیم صهیونیستی نسبت به ساکنان نوار غزه، ‌تحرکات استکبار جهانی، وجود جریان انحرافی در داخل کشور حضور فعال مردم در راهپیمایی روز قدس بسیار ارزشمند خواهد بود.

وی تصریح کرد: محل تجمع مردم گناباد و آغاز راهپیمایی راس ساعت 10:30 صبح از میدان آزادگان و در مسیر خیابان امام خمینی به طرف مسجد جامع و مصلی و نهایت حضور در نماز جمعه خواهد بود.

کد مطلب 1390144

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