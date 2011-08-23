گرفتن حق الزحمه از منبع خبر خلاف اصول حرفه ای روزنامه نگاری است

حسین افخمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مواردی وجود دارد که طی آن خبرنگاران از منبع خبر خود بابت اطلاع رسانی آن خبر، حق الزحمه می گیرند که این امر بسیار نامطلوب و خلاف اصول است.

وی ادامه داد: در برخی از موارد، شاهد بروز امر یادشده هستیم که این مسئله باید ریشه یابی شود تا زمینه های حل این مشکل فراهم شود.

افخمی گفت: در مواردی که اصحاب رسانه از امنیت شغلی کافی برخوردار نیستند و حقوق مکفی ندارند، مجبور می شوند برای تامین هزینه های زندگی خود به سراغ روشهای خلاف اصول حرفه ای روزنامه نگاری بروند که توجه به این امر، اهمیت فراوانی دارد.

برخی از رسانه ها ازحمایتهای مالی کافی برخوردار نیستند

استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: همچنین برخی از رسانه ها از حمایتهای مالی کافی برخوردار نیستند که این امر بر مشکلات آنها می افزاید.

وی افزود: در چنین شرایطی، اینگونه رسانه ها برای تامین هزینه های انتشار و ... مجبور می شوند از طریق روشهای خلاف اصول حرفه ای، هزینه ها تامین کنند که این امر از مهمترین مشکلات است.

افخمی یادآور شد: لازم است رسانه ها از حمایتهای مالی دولتی کافی برخوردار و اصحاب رسانه نیز از حقوق کافی بهره مند باشند تا مجبور نشوند برای تامین نیازها به سراغ روشهای خلاف اصول حرفه ای روزنامه نگاری بروند.