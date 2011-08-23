کتابت قرآن با خط نسخ به فراموشی سپرده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیراحمد فلسفی استاد خطاطی در نشست تخصصی کتابت قرآن بخش هنرهای تجسمی نمایشگاه قرآنکریم با بیان این مطلب گفت: خط نسخ در گذشته به دلیل کمتر بودن پیچیدگیها، بیشتر مورد توجه خطاطان قرآنی بوده است.
وی خطاب به کسانی که معتقدند خط نستعلیق قرآنی منجر به سخت شدن قرائت قرآن میشود، افزود: چگونه است در دورانی قرآن با خط کوفی که نقطه ندارد نوشته میشد و همگان آن را قرائت میکردند، در 400 سال پیش استاد محمدحسین دماوندی قرآن با خط نستعلیق نوشته و با وجود پیچیدگیهای خاص آن بازهم مردم آن را میخواندند، اما امروز نگارش این نوع قرآن را به دلیل سخت بودن خواندن آن مورد بیتوجهی قرار میدهند.
به گفته فلسفی شاید یکی از دلایلی که بسیاری از قرآنها به خط نسخ نوشته شده است کمتر بودن پیچیدگیهای آن است. ضمن آنکه نباید جنبه هنری قرآننویسی را به دلیل بیسوادی مردم در قرائت قرآن کم کرد، چون مردم میتوانند فن قرائت قرآن خود را بالا ببرند.
این استاد خطاط با انتقاد از همهگیر شدن خط عثمان طه در کشوری که اساتید به نامی داشته است، تصریح کرد: عربستان خط عثمان طه را مورد توجه قرار داده و برای جذب مخاطب به حجاجی که به این کشور سفر میکنند قرآن رایگان میدهد، اینگونه میشود که امروز ایرانیان بسیاری به جای خواندن قرآن با خط استاد نیریزی باید قرآنهایی با خط عثمان طه بخوانند.
وی عنوان کرد که حتی در دورهای گروهی از مسئولان میخواستند خط عثمان طه را به عنوان خط ملی قرآن معرفی و چاپ کنند که ما جلوی این کار را گرفتیم اما همچنان باز هم متولیان توجهی به کتابت قرآن توسط استادان خط ایران نمیکنند.
فلسفی پیشنهاد داد که مسئولان میتوانند با بها دادن به خوشنویسان ایرانی و با بالا بردن تیراژ چاپ قرآنهای نفیس، قرآنهای با خط استادان ایرانی را جایگزین قرآنهای عثمان طه کنند.
وی عنوان کرد: ایران بیش از ملل دیگر قرآن کتابت کرده، اما نمیدانم که چرا در دوران معاصر اجازه نمیدهند که چاپ قرآن نفیس ایرانی به بیش از 4 تا 5 هزار نسخه برسد.
فلسفی در پایان عنوان کرد که همه کشورهای اسلامی همچون ترکیه، مصر و عربستان در حوزههای کتابت قرآن رسمالخط خود را دارد اما در دوره معاصر چرا ما باید از رسم الخط سایر کشورها پیروی کنیم.
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