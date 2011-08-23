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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

دستورالعمل ارتقای اورژانسهای بیمارستانی تدوین می شود

دستورالعمل ارتقای اورژانسهای بیمارستانی تدوین می شود

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت گفت: دستورالعمل ارتقای اورژانسهای بیمارستانی بزودی تدوین می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید رواقی با اعلام این خبر افزود: امیدواریم این بخشنامه با الزامات بهبود کیفیت خدمات بالینی در اورژانسها و پاسخگویی بهتر این بخشها، موجب رضایتمندی بیشتر مردم از خدمات دهی اورژانسها شود.

وی اضافه کرد: این بخشنامه در پی بازرسیهای سرزده به اورژانسهای بیمارستانی و شناسایی نقاط ضعف این بخشها تدوین می شود و به رفع نارساییهای اورژانسها تاکید دارد.
 
رواقی در ادامه اظهار داشت: مشکلات فیزیکی و ساختمانی، کمبود نیرو، کمبود متخصص، مشکلات ساختاری و تشکیلاتی، مشکلات پذیرش بیمار، ازدحام بیمار در اورژانسهای تروما (تصادفات)، عدم بیمار محوری، نقص در فرآیندهای اورژانس و سیستم آموزشی نامناسب مهمترین مشکلات احصا شده اورژانسها در بازدیدهای بعمل آمده بوده است.
 
وی گفت: بیمار در اورژانس باید وسط کار باشد و تمام اقدامات و فرآیندهای مدیریتی این بخشها باید در جهت پاسخگویی به مشکلات او باشد.
 
رواقی از اعضای هیئت علمی، استادان و رزیدنتهای بیمارستانها خواست اورژانسها را جدی بگیرند زیرا این بخشها قلب و ویترین بیمارستانها بوده و موجب رضایتمندی یا عدم رضایت مردم می شوند.
 
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت در پایان ارتقا فرآیندهای مدیریتی، تزریق نیروهای جدید و چینش درست نیروها در اورژانسها را اقدام مهم دیگری در جهت ارتقا کیفیت خدمات اروژانسی بیمارستانها ارزیابی کرد که باید انجام شود.
کد مطلب 1390151

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