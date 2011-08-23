فهرست اشیاء شخصی مجاز برای مسافران غیرایرانی اعلام شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات امور لایحه گمرکی ماده ۷۷ این لایحه را با ۱۲۰ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

به موجب این ماده مصوب، مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیاء زیر را طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند.

این کالاها عبارتند از جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار(ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی و تلفن همراه، جعبه وسایل کمکهای اولیه، تجهیزات پزشکی قابل حمل مورد نیاز مسافر، قایق پارویی و سایر موارد که بر اساس آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

