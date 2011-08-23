ناگفته ها به روایت تصویر؛ از طواف عشق تا نگاه شرمسار مادر

اولین تصویر امروز مربوط به تحولات لیبی و فتح شهر طرابلس به دست مبارزین لیبیایی است.

طرابلس از روز دوشنبه به دست انقلابیون لیبی افتاده و البته در این میان هنوز خبری از "معمر قذافی" نیست.

دومین تصویر امروز مربوط به شرایط موجود در خانه خدا در ماه مبارک رمضان است.

مکه مکرمه در ماه مبارک رمضان پذیرای میلیون ها مسلمان است که برای حضور در سرزمین وحی در این شهر گردهم آمده اند.

سومین تصویر امروز مربوط به روش "گل درمانی" برای درمان بیماری های پوستی است.

اشتباه نکنید این یک مجسمه نیست بلکه مردی است که با مالیدن گل به صورت خود در حال استراحت در آبهای گل آلود است.

تصویر بعدی مربوط به تحولات پاکستان و افغانستان و ادامه حمله به تانکرهای حامل سوخت نیروهای ناتو است.

این عکس دیروز دوشنبه در کویته پاکستان گرفته شده و بیش از 10 تانکر حمل سوخت ناتو را نشان می دهد که مورد حمله نیروهای طالبان قرار گرفته اند.

پنجمین تصویر امروز درباره وضعیت اسفبار بی خانمان های آمریکاست.

این تصویر در لس آنجلس تهیه شده و مرد کهنسالی را نشان می دهد که بر روی یک صندلی چرخ دار در حال تکدی گری برای گذران عمر است.

تصویر بعدی در رابطه با مبارزین فلسطینی و آمادگی آنها برای مقابله با رژیم صهیونیستی است.

این تصویر که در نوار غزه و در میان رزمندگان مقاومت تهیه شده، چند جوان فلسطینی را نشان می دهد که در حال آماده سازی خود هستند.

آخرین تصویر امروز مربوط به تحولات سومالی و ادامه رنج و انده مردم این کشور بر اثر قحطی و گرسنگی است.

در این تصویر مادری سومالیایی دیده می شود که نگاه خود را از چشمان بی رمق فرزندش مخفی کرده تا شرمنده دستان جستجوگر وی نباشد.